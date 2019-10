Arbeitsunfall

Wien (OTS) - 09.10.2019, 10.40 Uhr

13. Bezirk

Auf einer Baustelle ist es am gestrigen Tag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 25-Jähriger führte auf der Baustelle Zimmerarbeiten durch. Er hantierte mit einer Kreissäge, schnitt sich dabei in die linke Hand und trennte sich den Zeige-Mittel- sowie Ringfinger fast zur Gänze ab. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien wurde durch eine Passantin sowie die verständigten Beamten Erste-Hilfe geleistet. In weiterer Folge wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht.

