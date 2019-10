Welthospiztag 2019: Das Recht auf Hospiz- und Palliativversorgung

Wien (OTS) - Palliative Care - „My care, my right“ ist das Motto des Internationalen Hospiz- und Palliativtages am 12. Oktober 2019. „Meine Hospiz- und Palliativbetreuung ist mein Recht“ stärkt die langjährige Forderung des Dachverbandes Hospiz Österreich, eine Regelfinanzierung für eine flächen- und bedarfsdeckende Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich zu erreichen. Eine qualitätsvolle Hospiz- und Palliativversorgung, wie sie im offiziellen österreichweiten Versorgungskonzept verankert ist, muss für alle Menschen, die es brauchen, erreichbar, leistbar und verfügbar sein.

Ein wichtiger Teil dieser Betreuung sind die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter. Ihr unbezahlbares Geschenk ist das DA-Sein, das Aushalten, das Mitgehen und Unterstützen, ein Stück Alltag und Normalität, das sie zu den Schwerkranken, Sterbenden sowie deren Familien und Nahestehenden bringen.

Die Österreichischen Sparkassen, Erste Bank und ERSTE Stiftung unterstützen die ehrenamtliche Hospizarbeit in Österreich auf vielen Ebenen ebenso wie internationale Symposien zum Ehrenamt.

Waltraud Klasnic, Präsidentin des Dachverbandes Hospiz Österreich, betont: „Diese Unterstützung macht so viel möglich: in Österreich können die ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen weiter geschult und unterstützt werden. Unsere Geschäftsführerin Leena Pelttari kann im Europäischen Palliativverband (EAPC) das Thema Ehrenamt voranbringen. Beim großen Ehrenamtlichensymposium am Weltkongress 2019 der EAPC in Berlin konnten auch Ehrenamtliche und KoordinatorInnen aus osteuropäischen Ländern teilnehmen, da die Reisekosten übernommen wurden. Wir sind dankbar!“

