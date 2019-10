Roland Schuldt, nach seinem Album LEBN 2017 geht’s weiter!-BILD

PESSIMISTISCH- Eine Botschaft an die Menschen „ Kraft aus negativen Erlebnissen zu ziehen"

Wien (OTS) - PESSIMISTISCH (VÖ 11.10.2019)

sensibel-authentisch - ehrlich - afoch echt, wienerisch

Nach seinem erfolgreichen Start 2017 in der Musikbranche mit seinem

Debütalbum LEBN, geht’s weiter !

Mit „Pessimistisch“ veröffentlicht Roland Schuldt bereits seinen 23-zigsten Song. Zwölf Monaten zog sich der österreichische Künstler überraschend aus der Musikbranche zurück und kündigte sogar sein musikalisches Ende an. Sein angekündigtes zweites Album „Ois oda Nix“ wurde zurückgezogen. In seiner Ruhephase krempelte Roland sein Leben komplett um, schuf dabei den Song Pessimistisch und tankte in dieser Zeit eine Menge Optimismus. Im Jänner 2020 ist es soweit, sein kommendes Album „NIX ODA OIS“ wird den Musikmarkt erobern (Den Albumnamen drehte Roland genauso um wie sein Leben). Zahlreiche Medien feierten und hypten Roland bereits zu Beginn seiner Karriere als „ Neuen Star am Austropop-Himmel “. Peter Rapp, das Urgestein im Showbiz lud ihm ebenfalls noch schnell als Stargast ins ORF in seine legendäre Brieflos-Show ein. Mit dieser Einladung zog Roland mit den großen Stars der österreichischen Musikszene auf Augenhöhe und bestätigte seinen erfolgreichen musikalischen Weg. Alle großen Musiker waren in der 30-jährigen Filmgeschichte bei Peter Rapp als Stargast geladen. Seine Fans lieben Roland für seine authentischen, sensiblen und ehrlichen Songtexte, diese gepaart mit coolen Sounds. Pessimistisch trifft punktgenau den Nerv der Zeit.

PESSIMISTISCH- beruht auf Optimismus, der aus einer Zeit des Pessimismus entstand, so der Künstler.

Eine Botschaft an die Menschen – „ Kraft aus negativen Erlebnissen zu ziehen“

