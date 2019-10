Ergebnis der Nationalratswahl in Wien

Wien (OTS) - Die Landeswahlbehörde für den Landeswahlkreis Wien hat am Mittwoch in einer Sitzung das endgültige Ergebnis der Nationalratswahl in Wien beschlossen. Zudem wurde ein Beschluss über die Zuweisung der Mandate im zweiten Ermittlungsverfahren an die BewerberInnen der Landesparteilisten gefasst.

Ergebnis:

"Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei" – ÖVP: 202.180 Stimmen (24,63 Prozent)





"Sozialdemokratische Partei Österreichs" – SPÖ: 222.554 Stimmen (27,11 Prozent)





"Freiheitliche Partei Österreichs" – FPÖ: 105.289 Stimmen (12,83 Prozent)





"NEOS – Das Neue Österreich" – NEOS: 80.964 Stimmen (9,86 Prozent)





"JETZT – Liste Pilz" – JETZT: 24.294 Stimmen (2,96 Prozent)





"Die Grünen – Die Grüne Alternative" – GRÜNE: 169.866 Stimmen (20,69 Prozent)





"Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige" – KPÖ: 6.432 Stimmen (0,78 Prozent)





"Wandel – Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik. Es gibt viel zu gewinnen." – WANDL: 4.389 Stimmen (0,53 Prozent)





"BPÖ – Bierpartei Österreich" – BIER: 4.946 Stimmen (0,60 Prozent)

Zuweisung Mandate im zweiten Ermittlungsverfahren:

Am zweiten Ermittlungsverfahren haben ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und GRÜNE teilgenommen.

Gemäß §§ 101 und 102 NRWO 1992 und laut Inhalt der Mandatsberechnung sind der ÖVP und der GRÜNE jeweils 4 Mandate, der SPÖ und NEOS jeweils 3 Mandate und der FPÖ 2 Mandate zuzuweisen.

Unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses für den Landeswahlkreis 9 – Wien und des Vorzugsstimmenprotokolls für die Landesparteilisten und nach Abzug der im 1. Ermittlungsverfahren bereits zugewiesenen Mandate werden somit gemäß § 102 NRWO folgende BewerberInnen für gewählt erklärt:

ÖVP:

Mag. Blümel Gernot, MBA

Mag.a Dr.in Niss Maria Theresia, MBA

Mahrer Karl B.A.

Mag.a Smodics-Neumann Maria

SPÖ:

Dr.in Rendi-Wagner Joy Pamela

Krainer Kai Jan

Mag.a Kuntzl Andrea

FPÖ:

Dr.in Belakowitsch Dagmar

Strache Pia Philippa

NEOS:

Mag.a Meinl-Reisinger Beate

Dr.in Krisper Stephanie

Shetty Yannick

GRÜNE:

Maurer Sigrid, BA

Mag.a Blimlinger Eva

Mag.a El-Nagashi Faika

Mag.a Disoski Meri

