Christoph Leitl als Präsident von EUROCHAMBRES bestätigt: Wirtschaftskammern sind Motor des europäischen Flugzeugs

Bildung: Der Fachkräftemangel wurde von Europas Betrieben als zweitgrößte Herausforderung genannt. „EUROCHAMBRES und die Wirtschaftskammern Europas sind die Brückenbauer zwischen Ausbildung und Arbeitsleben. Die duale Ausbildung in Österreich dient hier als best practice, um die am Arbeitsmarkt gebrauchten Qualifikationen zu erlernen.“

Martha Schultz, Vorsitzende des EUROCHAMBRES Women Network und WKÖ Vizepräsidentin, gratulierte Christoph Leitl zur erfolgreichen Arbeit der letzten 2 Jahre: „Ich freu mich, dass Christoph Leitl das Vertrauen der Mitglieder erhalten hat, um den Erfolgsweg fortzusetzen.“

Die Europäischen Wirtschaftskammern EUROCHAMBRES werden ein verlässlicher Partner der neuen Europäischen Institutionen sein, um die genannten Herausforderungen rasch anzugehen. „Wir müssen zusammenarbeiten, und die positive Stimmung bei den Europawahlen 2019 in eine ehrgeizige Agenda für die kommenden Jahre umsetzen“, so der wiedergewählte EUROCHAMBRES Präsident abschließend. (PWK487/FA)