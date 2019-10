KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0055 von heute: BRANCHENRADAR.com Marktanalyse baut Marktführerschaft bei Marktstudien in D-A-CH aus

Wien (OTS) - Im ersten Halbjahr 2019 wurden vom in Wien ansässigen Unternehmen fast 620 Studien über bauaffine Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. Damit war der BRANCHENRADAR einmal mehr der führende Anbieter von frei erwerbbaren Markt- und Wettbewerbsstudien in der D-A-CH-Region. Durch die Konzeption als Multi-Client-Studie ergibt sich auch ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, mit dem Auftragsstudien nicht mithalten können.

Die Daten, auf denen der Branchenradar basiert, werden durch einen multiplen Erhebungsansatz ermittelt, der zur Objektivität und Belastbarkeit der Zahlen beiträgt. Unter anderem fließen dabei Zahlen aus Anbietermelderunden, Befragungen, Paneldaten und Modellberechnungen in die Studie ein. Das Ergebnis ist eine systematische, segmentbezogene Darstellung der Nachfrage- und Preisentwicklung – auch auf Anbieterebene – sowie eine Skizzierung der Auswirkungen von identifizierten Trends auf Nachfrage und Preis. Rund 1.500 Unternehmen nehmen jedes Jahr an den Melderunden teil und verschaffen sich mittels der kostenlos zur Verfügung gestellten Hauptdaten einen Marktüberblick um sich so im Wettbewerbsfeld zu verorten.

