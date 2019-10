Mark Forster, Seiler & Speer, Gigi D´Agostino & zahlreiche Schlagerstars gastieren 2020 auf der Schlosswiese in Moosburg!

Die Sommerkonzerte 2020 auf der Schlosswiese in Moosburg wurden präsentiert! Es wird ein gigantischer Konzertsommer!

Moosburg (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden heute vom Veranstalter, der Eventagentur Semtainment das sensationelle Konzertprogramm für nächstes Jahr offiziell präsentiert.

Die Schlosswiese in Moosburg hat sich innerhalb von nur kurzer Zeit einen Namen als Konzert-Location im Alpe-Adria-Raum gemacht! Stars wie Zucchero, Nena, Umberto Tozzi, Christina Stürmer, Rainhard Fendrich & Co waren schon zu Gast in Moosburg und 2020 wird es in dieser Gangart weiter gehen.

Semtainment ist es gelungen, Künstler zu verpflichten, die aktuell alle Hallen füllen und medial extrem präsent sind. Der Konzertsommer auf der Schlosswiese in Moosburg startet am 07. August mit einem Konzert von „Mark Forster“. Der deutsche Hitlieferant hat auch einen Stammplatz bei „The Voice of Germany“!

Nur einen Tag später, wird die Ikone aus Italien, „Il Capitano“ „Gigi D´Agostino“ für richtig Stimmung sorgen! Seine Konzerte mit Semtainment als Veranstalter in Klagenfurt, Wien und Innsbruck sind bereits restlos ausverkauft.

Eine Woche später, am 14. August wird die Schlager Elite rund um „Kerstin Ott“, „Hannah“, „Ross Antony„ & Co bei der nächsten Auflage vom Schlagerfestival „Schlager 3.0“ für eine mega Party sorgen.

„Last but no least“, „Seiler & Speer“, aktuell einer der erfolgreichstes rot weiß roten Musikformationen werden am 15. August gemeinsam mit "LaBrassBanda" als "Special Guests" den Konzertreigen 2020 in Moosburg mit einem fulminanten Konzertabend beenden!

Pressefotos sind ab sofort online auf www.semtainment.at zu finden!

