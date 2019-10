Fulminate Kick-off-Präsentation und Casting-Aufruf für „Onkel Harry“ Das erste Musical voller Wiener Oldies!

Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien luden ins Studio des Theater Akzent zum Auftakt des Musicals und des Casting-Aufrufs für SeniorInnen und Senioren 60+.

Wien (OTS) - Der Einladung folgten die Hauptdarsteller des Stücks, Alfons Haider und Peter Faerber, die Autorin und Initiatorin des Musicals, Anna Katharina Kofler, der “Onkel Harry“-Komponist Michael Scheickl, Elisabeth Engstler, die sich für das Coaching verantwortlich zeichnet, und der Regisseur und Choreograf Fernando Chefalo sowie zahlreiche VertreterInnen der PensionistInnenklubs und der Medien.

„Der Clou dieses Projekts ist, dass alle gesangs- und tanzbegabten WienerInnen über 60 Jahre die Möglichkeit haben, als Stars auf den Brettern des Theater Akzent in diesem brandneuen Musical im Scheinwerferlicht zu stehen“, erklärte Madlena Komitova, die Chefin der 150 PensionistInnenklubs für die Stadt Wien. Denn die Casting-Gewinner werden im Herbst 2020 gemeinsam mit Bühnenprofis wie Elisabeth Engstler, Alfons Haider und Peter Faerber das Stück zum Leben erwecken. Bei den Haupt-Castings agieren Engstler, Haider und Faerber zudem als Star-Juroren des beschwingten Projekts. Alfons Haider und Peter Faerber erläuterten ihr Engagement und gaben unter großem Applaus live erste Hörproben des Musicals zum Besten.

Die 14 wienweiten Castings gehen vom 4. November bis zum 9. Dezember.

„Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien sind Initiator und Veranstalter von „Onkel Harry“ und unterstützen damit zugleich eine Weltpremiere! Denn: Dieses Musical besteht zum großen Teil aus Seniorinnen und Senioren und ist auch eigens für die Generation 60+ geschrieben worden“, führte Madlena Komitova weiter aus.

„Wir sehen tagtäglich das großartige Potential der Wiener Seniorinnen und Seniore und wollen diese ermutigen am Leben teilzunehmen und ihre Träume zu verwirklichen und dadurch ein gesellschaftliches Umdenken erreichen! Talent, Kreativität und Lebensfreude kennen kein Alterslimit!“, so Komitova. Mag.a Gabriele Graumann, Geschäftsführerin des Kuratorium Wiener Pensionisten Wohnhäuser: "Mit diesem und vielen anderen Projekten wollen wir SeniorInnen umd Menschen in Sozial- und Pflegeberufen helfen mehr Ansehen zu erlangen".



Das Projekt wird mit freundlicher Unterstützung der Wiener Städtischen realisiert.



Die "Onkel Haary" Castings

Castingtermine Mo 4. November / 1., PK Salvatorgasse 7a

Fr 8. November / 2., Haus Augarten, Rauscherstraße 16

Mo 11. November / 5., PK Reinprechtsdor fer Straße 1

Mi 13. November / 10., PK Fliederhof 6

Fr 15. November / 8., PK Alser Straße 71

Di 19. November / 3., PK Erdbergerstraße 16-28

Fr 2 2. November / 12., SeniorInnentreff Schönbrunn

Meidlinger Hauptstraße 4

Mo 25. November / 23., PK Breitenfurter Straße 452/1

Mi 27. November / 14., Haus Penzing, Dreyhausenstraße 29

Do 28. November / 16., PK Liebknechtgasse 32

Mo 2. Dezember / 22., Haus Tamariske, Zschokkegasse 89

Do 4. Dezember / 15., PK Sperrgasse 17

Fr 6. Dezember / 21., PK Prager Straße 33

Mi 9. Dezember / 19., Haus Hohe Warte, Hohe Warte 8

Datum: 04.11.2019, 14:00 - 17:00 Uhr

Ort: Pensionistenklub Salvatorgasse, im Alten Rathaus

Salvatorgasse 7a, 1010 Wien, Österreich

Url: https://onkelharry.at/

Die PensionistInnenklubs warten auf Ihre Anmeldung! Zu Ihrem Auftritt ist vielleicht nur noch ein Schritt! Beim Casting mitmachen oder Karte bestellen - Sie haben die Wahl!

