younion-Frauen: Hörmann als Vorsitzende wieder gewählt

Forderung nach ein Prozent des BIP für Kindergärten bekräftigt

Wien (OTS) - "Alle Frauen haben ein Recht auf ein gutes, selbstbestimmtes Leben. Dafür kämpfen wir unermüdlich weiter", erklärte heute, Dienstag, die Vorsitzende der Frauen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft bei der 1. Wiener Landesfrauen-Konferenz im Colosseum XXI. Sie wurde mit 91,67 Prozent der Stimmen wieder gewählt.

Die Schwerpunkte ihrer Arbeit werden in den Kindergärten und den Gesundheitseinrichtungen liegen. "Wir müssen nicht nur jüngere Menschen für diese Berufe begeistern, sondern die Rahmenbedingungen so gestalten, damit der Beruf attraktiver wird und die Kolleginnen und Kollegen bis zur Pension gesund und motiviert arbeiten können", so Hörmann.

Für die Kinderbildungseinrichtungen fordert die Vorsitzende ein Prozent des BIP.

Auch Barbara Treiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp hielt bei der 1. Wiener Landesfrauen-Konferenz der younion _ Die Daseinsgewerkschaft eine Rede. Sie betonte den Zusammenhalt: „Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir viel bewegen."

Christa Hörmann abschließend: „Bei unseren Mitgliedern geht es jeden Tag ums Ganze. Ich bedanke mich für ihren unermüdlichen Einsatz.“





