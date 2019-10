BVin Ilse Pfeffer (SPÖ): Die Erhaltung des Hernalser Postsportplatzes hat für den Bezirk große Priorität

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Erhaltung des Hernalser Postsportplatzes hat für uns große Priorität. Dies geht auch aus einem Beschluss hervor, der hierzu im Übrigen von allen Fraktionen im Bezirk einstimmig angenommen wurde", erinnert die Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer die Bezirks-Freiheitlichen anlässlich einer aktuellen Aussendung.



"Wir haben umgehend Maßnahmen ergriffen und gehandelt", unterstreicht Ilse Pfeffer in diesem Zusammenhang. Und weiter: "Es gibt einen einstimmigen Beschluss, in dem wir uns für die Erhaltung des Postsportplatzes aussprechen und fordern, dass die Ausübung von Sport- und Freizeitaktivitäten auch in Zukunft für die Hernalserinnen und Hernalser gegeben ist. Etwaige andere Wünsche sind sekundär zu betrachten", so Pfeffer.



So wie das Projekt derzeit kommuniziert werde, könne man diesem jedenfalls nicht zustimmen.

