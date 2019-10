NEOS Wien/Ornig: Studie zeigt – Wien braucht einen Nachtbürgermeister!

Markus Ornig: „Rot-Grün war bisher nicht an einer Lösung interessiert!“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig über den heute veröffentlichten, umfassenden Forschungsbericht Clubkultur. Leider komme die Studie aber viel zu spät: „Wir haben bereits vor drei Jahren einen 8 Punkte-Plan für die Herausforderungen des Wiener Nachtlebens präsentiert. Die Wiener Stadtregierung hat das aber abgeschmettert, allen voran der Bürgermeister. Jetzt zeigt sich einmal mehr ganz klar: Wien braucht einen Nachtbürgermeister, der von einem unabhängigen Verein gewählt wird und dadurch legitimiert ist. Diese wichtige Schnittstelle zwischen den Interessen von Stadt, Anrainern und Nachtwirtschaft ist bereits in vielen Großstädten eine Erfolgsgeschichte! Voraussetzung ist aber, dass die Stelle unabhängig und nicht direkt bei der Stadt eingegliedert ist. Nur so kann ein Nachtbürgermeister objektiv und auf Augenhöhe mit der Stadtpolitik agieren!“

Ornig warnt auch vor großen Herausforderungen mit Einführung des Rauchverbotes in der Gastronomie: „Wenn das Rauchergesetz in Kraft tritt, wird ein Tsunami an Anzeigen auf die Behörden zukommen, weil sich die Stadt bisher nicht um Lösungen bemüht hat. Es ist schon 5 nach 12! Wir werden jedenfalls in den nächsten Gemeinderats- und Landtagssitzungen weiter Druck machen!“

