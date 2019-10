Q_PERIOR gründet Strategieberatung Q-VERTION (FOTO)

München (ots) - Die Unternehmensberatung Q_PERIOR gründet ein Tochterunternehmen für Strategieberatung. Das neue Unternehmen agiert unter dem Namen Q-VERTION GmbH und fokussiert sich auf den Gesundheits- und Versicherungsmarkt.

Mit der Gründung der Strategieberatung reagiert Q_PERIOR auf den zunehmenden Veränderungsbedarf im Gesundheits- und Versicherungsmarkt. Die Q-VERTION GmbH plant in den nächsten fünf Jahren auf 50 Mitarbeiter zu wachsen. Die Geschäftsführung übernehmen Walter Kuhlmann und Dr. Ingo Wagner.

"Q_PERIOR ist seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und hat eine tiefe Branchenexpertise aufgebaut", so Karsten Höppner, CEO bei Q_PERIOR. "Als Managementberatung an der Schnittstelle von Business und IT hat Q_PERIOR dabei seinen Schwerpunkt in der Konzeption und Implementierung von Lösungen. Viele unserer Kunden müssen sich jedoch aufgrund der aktuellen Herausforderungen strategisch fundamental neu aufstellen. Deshalb haben wir uns entschieden, mit Q-VERTION ein Unternehmen zu gründen, das diese spezifischen Bedürfnisse im Gesundheits- und Versicherungsumfeld zielgerichtet bedienen kann."

Mit Walter Kuhlmann und Dr. Ingo Wagner übernehmen zwei sehr erfahrene Unternehmensberater die Geschäftsführung von Q-VERTION. Walter Kuhlmann, vormals Leiter des Bereichs Insurance bei Q_PERIOR, bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Schwerpunktmäßig berät Kuhlmann Unternehmen bei den Themen der Digitalisierung, Transformation und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Dr. Ingo Wagner berät seit mehr als 25 Jahren Versicherungsunternehmen im DACH-Raum. Sein Fokus liegt dabei vor allem in der Fusionsberatung und Digitalisierung von gesetzlichen Krankenversicherungen. Vor seinem Einstieg und der Beteiligung an Q-VERTION war Wagner unter anderem bei Bain & Company sowie der Boston Consulting Group tätig.

"Die Kundenanforderungen an Versicherungen haben sich grundlegend und dauerhaft verändert. Diese Entwicklungen sowie der enorme Vernetzungs- und Digitalisierungsdruck, der auf dem Gesundheits- und Versicherungsmarkt liegt, erfordern unter anderem eine nachhaltige Anpassung der Produkt- und Geschäftsmodelle", so Walter Kuhlmann, Managing Director bei Q-VERTION. "Es geht dabei also um eine klare strategische Ausrichtung aber auch um sehr konkrete und wirksame Maßnahmen. Genau an dieser Stelle setzen wir mit Q-VERTION an."

Zum Unternehmen:

Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Großunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- und IT-Kompetenz. Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken, Travel, Transport and Logistics, Automotive & Industrie, Energy und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Business Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management, Supply Chain Management und Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformation wettbewerbsfähiger machen.

