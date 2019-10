ICOM Österreich gratuliert den Preisträger/-innen des Österreichischen Museumsgütesiegels 2019

ICOM Österreich freut sich heuer 129 Museen mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel auszeichnen zu können

Wien (OTS) - Ziel des von ICOM Österreich und dem Museumsbund Österreich verliehenen „Österreichischen Museumsgütesiegels“ ist es Museen, die sich besonders für Qualitätskontrolle und Qualitätsverbesserung einsetzen, hervorzuheben. Museen tragen eine ganz besondere Verantwortung: Das Sammeln, Bewahren, Ausstellen, Erforschen und Vermitteln von Kulturgut stehen im Zentrum unserer Aktivitäten, um unser gemeinsames kulturelles Erbe für uns und kommende Generationen zu bewahren. Grundlage für die Museumsarbeit sind die von ICOM herausgegebenen „Ethischen Richtlinien für Museen“.

An 12 Museen wird das Gütesiegel neu verliehen, 117 Museen können verlängert werden. Damit tragen 269 Museen das Österreichische Museumsgütesiegel.

ICOM Österreich-Präsidentin Dr. Danielle Spera:

"Als ICOM Präsidentin gratuliere ich allen Träger/innen des Österreichischen Museumsgütesiegel sehr herzlich! Besonders freue ich mich, dass dem Haus der Geschichte Österreichs als jüngstem Wiener Museum das Museumsgütesiegel neu verliehen werden kann. Ein Haus, das die neuere Zeitgeschichte unserer Republik auf zeitgemäße und innovative Art vermittelt. Institutionen, wie das Dom Museum Wien, das Literaturmuseum oder das Leopold Museum werden für ihre kontinuierlich hochkarätige Arbeit ausgezeichnet, ebenso wie die Museen in den Bundesländern – das Kubin-Haus Zwickledt und das Franz Xaver Gruber Gedächtnishaus in Oberösterreich, die Michelstettner Schule, das Niederösterreichische Schulmuseum, das Benediktinerstift Altenburg und das Museum Alte Textilfabrik in Niederösterreich, das WinterSportMuseum in der Steiermark, das Stille Nacht Museum in Hallein in Salzburg und das Pfarrmuseum Serfaus in Tirol. Die neuen Museumsgütesiegel-Träger/innen zeigen eindrucksvoll, wie moderne Museumsarbeit den Besucher/innen neue Perspektiven eröffnet"



Die Erfolgsgeschichte des Österreichischen Museumsgütesiegels ist eine deutliche Bestätigung der kontinuierlichen und professionellen Arbeit der Museen und zeigt das starke Bekenntnis der österreichischen Museumscommunity zu den internationalen ICOM Richtlinien.

Die feierliche Verleihung der Österreichischen Museumsgütesiegel findet am Mittwoch, dem 9. Oktober 2019 im Rahmen des 30. Österreichischen Museumstages in Salzburg statt.





An 12 Museen wird das Österreichische Museumsgütesiegel neu verliehen:





Oberösterreich

Kubin-Haus Zwickledt

Franz Xaver Gruber Gedächtnishaus



Niederösterreich

Michelstettner Schule. Niederösterreichisches Schulmuseum

Benediktinerstift Altenburg

Museum Alte Textilfabrik

Steiermark

WinterSportMuseum

Salzburg

Stille Nacht Museum Hallein

Tirol

Pfarrmuseum Serfaus

Wien

Österreichische Nationalbibliothek - Literaturmuseum

Österreichische Nationalbibliothek - Haus der Geschichte Österreich

Dom Museum Wien

Leopold Museum Privatstiftung





Für 117 Museen kann das Österreichische Museumsgütesiegel für fünf weitere Jahre verlängert werden:

Burgenland

Burgenländisches Geschichte(n)haus

Dorfmuseum Mönchhof

Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf

KBB-Kultur Betriebe Burgenland - Liszt Haus Raiding

Landtechnik-Museum

Schloss Esterházy

Kärnten

Archäologisches Pilgermuseum

Auer von Welsbach Museum

Gailtaler Heimatmuseum - Schloss Möderndorf

Museum für Volkskultur

Niederösterreich

5e Museum im Rothschildschloss

Stadtgemeinde Baden, Abteilung Museum, Badener Puppen- und Spielzeugmuseum

Bezirksmuseum Stockerau

Freimaurer-Museum Schloss Rosenau

Geschirr-Museum Wilhelmsburg

Jagdschloss Eckartsau

Krahuletz-Museum

Niederösterreichische Museums Betriebs GmbH, Museum Niederösterreich

Museum Franzensburg

museumkrems

Universalmuseum Kierling

Römermuseum Tulln

Stadtmuseum Klosterneuburg

Stiftsmuseum Klosterneuburg

Wienerwaldmuseum und volkskundliche Sammlung Eichgraben

Zeitbrücke - Museum



Oberösterreich

Ars Electronia - Museum of the Future

Evangelisches Museum Oberösterreich

Forum Hall

Heimat- und Landlermuseum Bad Goisern

Heimathaus-Stadtmuseum Perg

Hinterglasmuseum

Museum Arbeitswelt Steyr

Museum in der Schule

Museum Innviertler Volkskundehaus

Museum Lauriacum

Museum Mechanische Klangfabrik

Museumsdorf Trattenbach

OÖ. Landesmuseum - Biologiezentrum Linz

OÖ. Landesmuseum - Landesgalerie Linz

OÖ. Landesmuseum - OÖ. Freilichtmuseum Sumerauerhof

OÖ. Landesmuseum - Schlossmuseum Linz

Turm 9 - Stadtmuseum Leonding

Webereimuseum

Welterbemuseum Hallstatt

Salzburg

Bergbau- und Gotikmuseum Leogang

Kupfer-Bergbaumuseum mit Schaustollen und Feldbahn

Haus der Natur

Karl Heinrich Waggerl Haus

Marmormuseum

Museum Bramberg "Wilhelmgut"

Museum in der Fronfeste

Museum Schloss Ritzen Saalfelden

DomQuartier Salzburg GmbH, Residenzgalerie Salzburg

Salzburg Museum - Domgrabungsmuseum

Salzburg Museum - Festungsmuseum

Salzburg Museum - Neue Residenz

Salzburg Museum - Spielzeug Museum

Salzburg Museum - Volkskundemuseum

Steiermark

Botanischer Garten der Karl Franzens Universität Graz

Diözesanmuseum Graz

Evangelisches Diözesanmuseum in der Steiermark

Glasmuseum Bärnbach

Heimat- und Volkskundemuseum Arzberg

Kammerhofmuseum

Museum Sensenwerk

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

Österreichisches Forstmuseum Silvanum

Museum im Alten Rathaus

Stadtmuseum Pfeilburg

Steirisches Feuerwehrmuseum

Steirisches Holzmuseum

Universalmuseum Joanneum - Landeszeughaus

Universalmuseum Joanneum - Landschaftsmuseum Schloß Trautenfels

Universalmuseum Joanneum - Museum im Palais

Universalmuseum Joanneum - Naturkundemuseum

Universalmuseum Joanneum - Neue Galerie mit Bruseum

Universalmuseum Joanneum - Schloss Eggenberg: Alte Galerie

Universalmuseum Joanneum - Schloss Eggenberg: Archäologiemuseum

Universalmuseum Joanneum - Schloss Eggenberg: Münzkabinett

Universalmuseum Joanneum - Schloss Eggenberg: Prunkräume

Universalmuseum Joanneum - Schloss Stainz: Jagd- und Landwirtschaftsmuseum

Universalmuseum Joanneum - Volkskundemuseum

Tirol

Bergbauernmuseum z´Bach

Die Heilerin vom Gurgltal

Münze Hall

Museum der Völker - mdv

Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum

Rabalderhaus - Museum - Kunst in Schwaz

Tiroler Landesmuseen - Ferdinandeum

Tiroler Landesmuseen - Zeughaus

Vorarlberg

Jüdisches Museum Hohenems

Klostertal Museum

Montafoner Museen - Bergbaumuseum

Montafoner Museen - Heimatmuseum Schruns

Montafoner Museen - Museum Frühmesshaus

Montafoner Museen – Tourismusmuseum Gaschum

Stadtmuseum Dornbirn

vorarlberg museum

Wien

azw Architekturzentrum Wien

Geldmuseum der Österreichischen Nationalbank

MUVS Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch

Österreichische Nationalbibliothek - Esperantomuseum

Österreichische Nationalbibliothek - Globenmuseum

Österreichische Nationalbibliothek - Papyrusmuseum

Wien Museum - Beethoven Pasqualatihaus

Wien Museum - Beethoven Wohnung Heiligenstadt

Wien Museum – Haydnhaus

Wien Museum - Hermesvilla

Wien Museum - Johann Strauß Wohnung

Wien Museum - Otto Wagner Hofpavillon Hietzing

Wien Museum - Otto Wagner Pavillon Karlsplatz

Wien Museum - Pratermuseum

Wien Museum - Römermuseum Karlsplatz

Wien Museum - Schubert Geburtshaus

Wien Museum - Schubert Sterbewohnung

Wien Museum - Uhrenmuseum

ZOOM Kindermuseum





Damit tragen 269 Museen das Österreichische Museumsgütesiegel.



