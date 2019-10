Wölbitsch: U-Bahn-Ausbau darf nicht nächstes rot-grünes Finanzdebakel werden

Offensichtliches Ausschreibungschaos - Höhere Kosten bereits jetzt vermutet - Ludwig muss für reibungslosen Ablauf sorgen

Wien (OTS) - Als „besorgniserregend“ bezeichnet Stadtrat Markus Wölbitsch aktuelle Medienberichte, wonach sich der Ausbau der Linie U2 und U5 als chaotisch darstellt. „Bereits jetzt zeichnen sich Parallelen zum Krankenhaus Nord ab: Ein offensichtliches Ausschreibungschaos und vermeintlich höhere Kosten des Gesamtprojekts zeichnen sich ab. Rot-Grün muss endlich lernen, sorgsam mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener umzugehen. Die Fehler aus der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen, der U-Bahn-Ausbau darf nicht das nächste Finanzdebakel werden!“, so der ÖVP-Stadtrat.



„Fehlplanungen auf allen Ebenen müssen bei diesem Großprojekt von Beginn an ausgeschlossen werden“, so Wölbitsch und abschließend: „Bürgermeister Ludwig steht hier in der Verantwortung, ein weiteres Milliardendesaster auf dem Rücken der Steuerzahler zu verhindern und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.“



