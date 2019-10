ORF SPORT + mit dem Upper Austria Ladies Linz 2019

Auch am 9. Oktober: Eishockey Champions League und die ÖFB-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 9. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Israel um 11.30 Uhr, vom Upper Austria Ladies Linz 2019 um 12.00 Uhr und vom Eishockey-Champions-League-Spiel KAC – EHC Biel Bienne um 19.20 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 und 22.45 Uhr, die Höhepunkte von den Wiener Sportstars 2019 um 19.00 Uhr und von der ÖRV-Rad-Bundesliga „28. Peter-Dittrich-Gedenkrennen Lagerhaus Korneuburg Grand Prix“ um 22.30 Uhr sowie Formula E Street Racers um 22.00 Uhr.

ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Pressekonferenz vor dem European-Qualifiers-Spiel Österreich – Israel am 9. Oktober live aus Wien. Reporter ist Andreas Felber.

Von 6. bis 13. Oktober geht in der Tips Arena Linz das „Upper Austria Ladies Linz 2019“ über die Bühne. Das WTA-Turnier ist auch in diesem Jahr wieder hochkarätig besetzt. Titelverteidigerin ist Camila Giorgi aus Italien. ORF SPORT + überträgt täglich von 9. bis 13. Oktober umfassend live aus Linz. Die Kommentatoren sind Franz Hofbauer und Bernhard Stöhr.

Der EHC Biel Bienne ist in der fünften Runde der Eishockey-Champions-League am 9. Oktober zu Gast beim KAC. Die Kärntner konnten in den bisherigen vier Runden bereits drei Siege verbuchen.

Kommentator ist Daniel Warmuth, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 8. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

