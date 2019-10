„Die Meerjungfrau“ und „Die Toten vom Bodensee“

Waldstätten und Koeberlin ermitteln am 9. Oktober in ORF 2 im neunten Fall der ORF/ZDF-Krimireihe

Wien (OTS) - Eine tote Meerjungfrau gibt Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin am Mittwoch, dem 9. Oktober 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 so manches Rätsel auf, wenn sich im neunten Film der ORF/ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" alles um den Trendsport Mermaiding dreht. Neben dem österreichisch-deutschen Ermittlerduo sind erneut Hary Prinz, Stefan Pohl, Inez Bjørg David, Fiona Katharina Neumeier und Peter Kremer zu sehen. Für „Die Meerjungfrau“ standen in Episodenrollen u. a. Raphael von Bargen, Christopher Schärf, Andreas Lust, Julian Weigend, Sebastian Bezzel und Aaron Friesz vor der Kamera. Regie führte Michael Schneider. Für das Drehbuch zeichnet erneut Timo Berndt verantwortlich. Gedreht wurde der Krimi 2018 in der Bodenseeregion.

Nora Waldstätten: „Kein Stein bleibt auf dem anderen“

Nora Waldstätten über den neunten Film der ORF/ZDF-Reihe: „Am Strand wird eine erstochene Meerjungfrau gefunden. Selbstverständlich keine echte, sondern eine junge Frau, die sich im Trendsport Mermaiding ausprobierte. In dem nahegelegenen Sportcamp türmt ein schwer verletzter Surfer vor der Polizei und macht sich damit natürlich verdächtig. Doch war er es wirklich?“ Das ist aber noch lange nicht alles: „Auch privat steht für die Ermittler einiges an. Denn Hannah muss nun mit der bitteren Wahrheit umgehen, dass ihr Vater ein Verbrecher war. Welche Konsequenzen zieht sie daraus? Und auch in Oberländers Privatleben bleibt kein Stein auf dem anderen.“

Mehr zum Inhalt

Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Kommissarin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz werden zum Ufer des Bodensees gerufen, wo sich der neue Trendsport Mermaiding großer Beliebtheit erfreut: Die „Meerjungfrau“ Sybille Baumgartner wurde erschlagen im seichten Wasser gefunden. Auf der nahegelegenen Freifläche tauchen Zeiler und Oberländer in die Welt junger Wassersportler/innen ein, von denen Matteo unter Tatverdacht verletzt entkommt. War er der Täter oder sollte auch er dem Mörder der „Meerjungfrau“ zum Opfer fallen, konnte entkommen und hat den Täter gesehen?

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Graf-Film mit Rowboat Film in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg.

