Kreativwettbewerb 2019 für Kinder: Mozart und seine Gäste

Tolle Preise warten auf die GewinnerInnen

Wien (OTS/RK) - Auch in diesem Jahr lädt das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, Kinder bis 12 Jahre dazu ein, am diesjährigen Kreativwettbewerb mit dem Titel „Mozart und seine Gäste“ teilzunehmen. Die Kunstwerke werden von einer Jury ausgewählt und auf die GewinnerInnen warten tolle Preise. Die beste Arbeit wird als Weihnachtskarte gedruckt und um die ganze Welt verschickt. Einsendeschluss ist der 8. November 2019.

Mozart und seine Gäste

Beim Kreativwettbewerb 2019 dreht sich alles um das Thema „Mozart und seine Gäste“. Wer lebte zur selben Zeit wie Mozart und hat ihn im Mozarthaus in der Domgasse besucht? Was haben sie gemeinsam gemacht? Wer das Thema am kreativsten umsetzt gewinnt tolle Preise wie zum Beispiel Mozartkugel-Workshops oder Packages mit verschiedenen Mozart-Artikeln.

Mitmachen und gewinnen

Malen, zeichnen, kleben, schneiden oder formen: Die Kinder können selbst kreativ werden, ein Kunstwerk im Team oder mit der gesamten Klasse gestalten. Der Kreativität aller TeilnehmerInnen werden keine Grenzen gesetzt. Die Kunstwerke können elektronisch oder per Post an das Mozarthaus Vienna geschickt werden.

Einsendeschluss: 8. November 2019

Zusendung der Kunstwerke mit Name, Adresse und Telefonnummer an:

Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH

Domgasse 5, 1010 Wien

Nähre Informationen bei Nina Nöhrig: n.noehrig@mozarthausvienna.at oder unter +43 1 512 17 91-30, www.mozarthausvienna.at. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Franziska Weik

Marketing & Sponsoring

Tel.: +43 1 512 17 91 70

Mobil: +43 664 846 18 09

E-Mail: f.weik @ mozarthausvienna.at

www.mozarthausvienna.at



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at