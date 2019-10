Doris Ladewig neue Unternehmenssprecherin der Hello bank!

Kommunikationsexpertin gestaltet Corporate Communications von Österreichs führendem Online-Broker

Salzburg (OTS) - Doris Ladewig verantwortet als neue Unternehmenssprecherin bei der Hello bank! die interne und externe Kommunikation. Die Change & Corporate Communications Expertin verfügt über fundierte Erfahrung in der Unternehmens- und Finanzkommunikation.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Doris Ladewig einen Kommunikationsprofi mit viel strategischer und praktischer Erfahrung in unser Team holen konnten“, erklärt Robert Ulm, CEO der Hello bank!. Doris Ladewig verantwortet den Bereich Corporate Communications der Hello bank!. Neben ihrer Rolle als Unternehmenssprecherin wird Ladewig auch die interne Kommunikation mitgestalten und die Kommunikations-Strategie weiterentwickeln.

Kommunikations-Know-how und Banken-Erfahrung

Die promovierte Kommunikationswissenschafterin hat im In- und Ausland Erfahrungen rund um die Themen Finanzen und Dienstleistungen gesammelt: Bei KPMG und Accenture hat sie die Unternehmenskommunikation in Österreich erfolgreich aufgebaut. Als Head of Corporate Communications CEE war sie bei der s IT Solutions Holding (Erste Group) und bei der Sberbank Europe AG für den Markenaufbau in Zentraleuropa verantwortlich. Des Weiteren war sie bei der GfK Marktforschung in Nürnberg mit der globalen internen Kommunikation betraut und zuletzt an der Universität Wien für das European Law Institute (ELI) tätig.

Über die Hello bank!

Die Hello bank! ist Teil der BNP Paribas Gruppe und seit rund 25 Jahren Pionier und Marktführer im Online Brokerage in Österreich. Die Hello bank! bietet das größte, unabhängige Produktangebot im Anlage- und Trading-Segment zu günstigen Konditionen. Innovative Trading-Plattformen, Apps und digitale Tools ermöglichen eine kostengünstige, orts- und zeitunabhängige Abwicklung der Finanzgeschäfte, um Chancen an den Finanzmärkten zeitnah nutzen zu können.

Ein weiteres wichtiges Standbein ist der Business-to-Business Geschäftskundenbereich. Als Kooperationspartner von mehr als 100 konzessionierten Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen fungiert die Hello bank! als Depotbank und bietet eine innovative und kostengünstige Abwicklungsplattform.

In Österreich betreut die Hello bank! rund 80.000 Kunden und beschäftigt rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Teil der BNP Paribas Gruppe, einem der führenden Finanzdienstleister in Europa mit mehr als 200.000 Mitarbeitern in 73 Ländern, bietet die Hello bank! einen globalen Zugang mit vielen Vorteilen: ein internationales Netzwerk, das über viele Chancen hinaus Stabilität und Sicherheit bietet.

Rückfragen & Kontakt:

Doris Ladewig

Corporate Communications

Unternehmenssprecherin Hello bank!

BNP Paribas S.A. Niederlassung Österreich

Elisabethstraße 22, 5020 Salzburg

Telefon +43 662 2070-625

presse @ hellobank.at