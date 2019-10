Die spektakuläre Motocross Freestyle Show "MASTERS OF DIRT" kommt zur großen Jubiläumsshow nach Graz

Indoor Freestyle Evolution 2020 - die große Jubiläumsshow 10 Jahre M.O.D in Graz

Graz (OTS) - Masters of Dirt feiert Geburtstag - mit einer großen Jubiläumsshow in Graz!

Am 7. März 2020 gibt es in der Steiermark allen Grund zu feiern, denn dann heißt es 10 Jahre Masters of Dirt Graz! Dafür geht es für die wilde Crew rund um Georg Fechter „zurück zum Ursprung“: in der Daviscup Halle am schönen Schwarzlsee finden sich im März 2020 zwanzig Freeestyler aus aller Welt ein, um auf Snowmobiles, Quads, BMX-Bikes, Mountainbikes, Freestyle-Motocrossbikes und einem Buggy die Grenzen der Physik außer Kraft zu setzen!

Tickets sind bereits auf oeticket.com erhältlich; Kinder bis 14 Jahre zahlen die Hälfte!



Für die Jubiläumsshow haben Veranstalter Klaus Leutgeb und M.O.D Mastermind Georgie Fechter nicht nur die weltbeste Freestyle-Action geplant, sondern sich auch ein paar weitere Schmankerln überlegt, die allerdings noch nicht verraten werden.

Eines steht jedoch fest: wenn die Masters of Dirt in die Arena einfahren, gibt es für die Zuseher nur die Top-Elite des Freestyle-Sports zu sehen.



Auf ihren PS-starken Geräten wagen sich die Gladiatoren des 21. Jahrhunderts auf einem noch nie dagewesenen Streckenlayout an Tricks, die das steirische Publikum so noch nie gesehen hat!

Begleitet werden die wilden Jungs der Masters of Dirt Crew in Graz von noch wilderen Mädels: Die Fuel Girls bringen eine Feuershow der Superlative in die Steiermark und heizen der Daviscup Halle mit ihrem Feuerregen und den knapp gehaltenen Outfits ordentlich ein.

Auch mit dabei wird das fulminante Spektakel von den heißesten Tunes des M.O.D Tour DJs Mosaken. Wer das Event des Jahres nicht verpassen möchte, sollte sich jetzt bereits die besten Plätze auf oeticket.com sichern.

Weitere Pressematerialien finden Sie unter folgendem Link:

MASTERS OF DIRT-Indoor Freestyle Evolution 2020

Tickets ab sofort erhältlich auf www.oeticket.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

MASTERS OF DIRT Indoor Freestyle Evolution 2020 - Die große Jubiläumsschow 10 Jahre M.O.D. in Graz Jetzt Tickets sichern

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Moritz Haug | Marketing

+43 (0)3135 53577 3661

pr @ schwarzlsee.at