Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen feiert Jubiläum

Starke Interessensvertretung seit 65 Jahren

Wien (OTS) - UNIVERSITAS Austria, Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen, feierte am 4. Oktober das 65. Jubiläum seines Bestehens. Unter dem Ehrenschutz des Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen fand eine Jubiläumskonferenz im Haus der Europäischen Union in Wien statt. Präsidentin Dagmar Jenner freute sich über volles Haus und die Anwesenheit vieler internationaler Gäste, insbesondere des Präsidenten des Dachverbandes FIT, Kevin Quirk. Das abschließende Netzwerkessen im nahe gelegenen Restaurant „Habibi und Hawara“ war eine weitere Gelegenheit, um auf eine starke Interessensvertretung anzustoßen, ganz unter dem Motto: 65 Jahre und kein bisschen leise. Generalsekretärin María Palma: „Wir werden uns auch in Zukunft intensiv für bessere Rahmenbedingungen der Berufsausübung, Information der Öffentlichkeit über das Berufsbild sowie Professionalisierung und ständige Weiterbildung unserer über 800 Mitglieder einsetzen.“

Kombiniert wurde die Geburtstagsfeier mit dem Internationalen Tag des Übersetzens, der seit 1993 am 30. September weltweit begangen wird. Dank UNO-Resolution ist dieser Feiertag auch offiziell als solcher anerkannt.

Er ist eine gute Gelegenheit, um auf die Relevanz von Übersetzungs- und Dolmetschleistungen hinzuweisen, die oft im Verborgenen und ohne viel öffentliche Anerkennung erbracht werden. Dabei sind diese Leistungen aus unserem Alltag nicht wegzudenken: Ohne Übersetzung gäbe es keine Weltbestseller und keine untertitelten Filme, ohne Dolmetschung keine Verständigung bei internationalen Konferenzen und kein gegenseitiges Verständnis etwa im diplomatischen Umfeld oder bei Gericht. Kurzum: Übersetzen und Dolmetschen sind zentrale Faktoren für reibungslose Kommunikation – sowohl auf der internationalen Bühne als auch im täglichen Leben.

