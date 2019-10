Save the Date für einen glanzvollen Auftritt: Am 15. November starten Wiener Weihnachtstraum und Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz

Wien (OTS) - Ein herrlicher Sommer ist zu Ende, der Herbst legt sich golden über die Stadt und ein wichtiges Ereignis naht in Riesenschritten – in elf Wochen ist Weihnachten. Der Advent schickt bereits seine Vorboten aus: Auf dem Wiener Rathausplatz beginnen die ersten Vorbereitungen, damit der Wiener Weihnachtstraum und der Christkindlmarkt seine Gäste ab 15. November in hellem Lichterglanz empfangen können.

Prachtvolle Kulisse, lachende Gesichter, kunstvolle Geschenke, Freunde treffen, romantisches Eislaufen im Park und nicht zu vergessen – das obligatorische Foto mit dem Herzerlbaum. Tausende Gäste aus dem In- und Ausland lassen sich alljährlich von der Weihnachtsherrlichkeit vor dem Rathaus verzaubern und genießen die Adventzeit bei einem fröhlichen Miteinander im Herzen der lebenswertesten Stadt der Welt.

Während mit 152 Christkindlmarktständen, Kleinem Eistraum, Krippenpfad, Chören und Turmbläsern ein bezauberndes Angebot für Erwachsene geboten wird, warten auf die jüngsten BesucherInnen ab 15. November wieder die beliebte Christkindls Bastelstube in der Volkshalle, eine kostenlose Übungseisfläche, Ringelspiel, Rentierzug sowie der "Rathausexpress" in der Weihnachtswelt und natürlich das Wiener Christkindl.

Bis es soweit ist, steht auf dem Rathausplatz allerdings noch einiges an Arbeit an. Bereits am 9. Oktober wird mit der Verlegung des rund 2.500 m² großen Holzbodens sowie mit der Aufstellung der Container für Kassenbereich, Schlittschuhverleih und Garderoben begonnen. Danach wird unter Berücksichtigung anderer Veranstaltungen auf dem Rathausplatz und des Wetters zügig am Rest der Weihnachtswunderwelt gewerkt, gehämmert, dekoriert und geschmückt.

Wem die Zeit bis zur Eröffnung zu lang wird, der kann sich unter www.wienerweihnachtstraum schon einmal einstimmen. Die aktualisierte Website mit allen Informationen zum diesjährigen Wiener Weihnachtstraum und dem Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz geht heute online.

Einige Eindrücke aus dem Vorjahr: https://we.tl/t-fUjIAfcedI (Fotocredits im Bild)

Der Wiener Weihnachtstraum und der Christkindlmarkt auf dem Wiener Rathausplatz

Vom 15. November bis 26. Dezember 2019

Kleiner Eistraum 15.November 2019 bis 6. Jänner 2020

www.wienerweihnachtstraum.at / www.stadtwienmarketing.at

Pressebetreuung Wiener Weihnachtstraum

Katharina Krischke

stadt wien marketing gmbh

Fon: +43-(0)1-319 82 00-0

Mobil: +43-(0)676-8 319 82 61

mail: krischke @ stadtwienmarketing.at



Pressebetreuung Wiener Christkindlmarkt

Andreas Zenker, MSc, MBA

Zenker & Co Public Relations GmbH

Mobil: ++43 664/244 32 42

info @ zenkerundco.at

