„DIE.NACHT“: John Cleese und Michael Niavarani bei „Willkommen Österreich“ am 8. Oktober in ORF 1

Außerdem: Neue Folge von „Arthurs Gesetz“ mit Jan Josef Liefers

Wien (OTS) - „We proudly present: John Cleese!“, heißt es in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 8. Oktober 2019, um 22.00 Uhr in ORF 1, wenn sich nach zwölf Jahren Showgeschichte der erste englischsprachige Gast in einem der gemütlichen Ledersessel niederlässt. Begleitet wird der lustige Brite vom lustigsten Österreicher: „Simpl“-Chef und Publikumsliebling Michael Niavarani. Und am Ende der Sendung besingt Voodoo Jürgens „’S klane Glücksspiel“ auf der „WÖ“-Showbühne. Gleich danach um 23.10 Uhr geht es mit Schwarzhumorigem weiter, wenn die fünfte Folge des Serienhits „Arthus Gesetz“ mit Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner auf dem „DIE.NACHT“-Programm steht.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Michael Niavarani hat das „Kabarett Simpl“ gekauft. Und er betreibt das „Globe Wien“. In beiden Häusern steht Niavarani mit Legenden der Unterhaltungsindustrie auf der Bühne. Über „Unser Leben nach der Burg“ spricht Michael Niavarani mit Kollegen Harald Schmidt auf der Bühne des „Simpl“. Die Doppelconférence-Termine, die in den vergangenen Jahren einige Male im Burgtheater stattgefunden haben, sind längst restlos ausverkauft. Für das „Globe“ hat sich Michael Niavarani niemand Geringeren als „Monty Python“-Star John Cleese an seine Seite geholt. In „Hopeless but not serious. Two elderly comedians stage an exciting re-enactment of the Battle of Königgrätz“ bereden die beiden Herren überwiegend auf Englisch, was es zwischen Briten und Österreichern eben so zu bereden gibt, zum Beispiel „their love for übergewichtige goldfish“. John Cleese steht in Wien auch für zwei Abende solo auf der Bühne. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Michael Niavarani und hat sich der Humor in Zeiten der political correctness gewandelt?

