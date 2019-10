Powerlines Group gibt das erfolgreiche Closing der Akquisition der Unternehmensgruppe durch ENGIE Gruppe bekannt.

Powerlines Group wird die strategische Entwicklung fortsetzen und als Teil der ENGIE Ineo Gruppe das Leistungsspektrum wesentlich erweitern.

Wolkersdorf im Weinviertel (OTS) - Die Powerlines Group gibt den erfolgreichen Abschluss der Akquisition der Unternehmensgruppe durch ENGIE, mit Unterstützung von ENGIE Ineo, bekannt. Nach dem Signing im Juli 2019 wurde die Akquisition am 20.09.2019 von der Europäischen Wettbewerbskommission genehmigt.

Die Powerlines Group ist im Geschäftsbereich RAIL einer der führenden europäischen Systemanbieter in der Bahnelektrifizierung im Nah- und Fernverkehr. Im Geschäftsbereich ENERGY bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden umfassende Leistungen im Auf- und Ausbau von Energieübertragungsnetzen an.

Seit dem Management Buy Out (MBO) der Freileitungs- und Fahrleitungsbereiche aus der Siemens AG Österreich 2002 und 2003 und der Gründung der Unternehmensgruppe 2006, hat sich Powerlines äußerst dynamisch entwickelt. Mit ihren über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern europaweit und einem Umsatz von über EUR 300 Mio. im Geschäftsjahr 2018/19 ist die Powerlines Group langjähriger, zuverlässiger Partner der europäischen Bahn- und Energieversorgungsunternehmen.

Gerhard Ehringer, CEO Powerlines Group: „Unser Erfolg beruht auf unserer klaren strategischen Ausrichtung auf Internationalisierung, Diversifizierung und Professionalisierung. Durch die Erschließung neuer Märkte in Mittel- und Nordeuropa haben wir uns zu einem der europäischen Marktführer in der Bahnelektrifizierung sowie zu einem etablierten Anbieter auf den österreichischen und deutschen Energiemärkten entwickelt. Wir blicken auf sehr erfolgreiche Geschäftsjahre zurück, nun ist es an der Zeit, die Powerlines Group strategisch weiterzuentwickeln und neue Märkte und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Mit unseren Leistungen können wir dabei Lösungen für die brennenden Fragen unserer Zeit liefern – durch die Elektrifizierung der Bahnnetze tragen wir zur Dekarbonisierung der Öffentlichen Verkehrssysteme bei und durch den Auf- und Ausbau von Energieübertragungsinfrastruktur machen wir die Energiewende möglich.“

ENGIE ist ein global tätiger Anbieter für CO2-arme Energie und Dienstleistungen. Als Antwort auf die dringliche Herausforderung des Klimawandels will ENGIE weltweit Vorreiter bei der CO2 Reduktion und führender Gestalter der Energiewende sein. Mit der Akquisition der Powerlines Group wird ENGIE Ineo in Europa ein breites Portfolio an Lösungen für den Öffentlichen Verkehr und die Energieübertragung anbieten. Durch die gemeinsame Expertise werden ENGIE Ineo und Powerlines ihre Kunden bei der Lösung ihrer energietechnischen Herausforderungen begleiten und unterstützen, indem sie komplexe Turnkey Projekte umsetzen und integrierte Lösungen implementieren.

„ENGIE Ineo ist daher der ideale strategische Partner für die Powerlines Group. Als Teil der ENGIE Ineo Gruppe sind wir in der Lage, unsere strategische Entwicklung in den Geschäftsbereichen RAIL und ENERGY weiter zu beschleunigen, neue Geschäftsfelder und Regionen zu erschließen sowie Marktsynergien optimal zu nutzen. Das gesamte Powerlines-Team freut sich auf die neuen und spannenden Perspektiven innerhalb der ENGIE Ineo Gruppe“, fasst Gerhard Ehringer zusammen.

Powerlines Group

Die Powerlines Group ist eine internationale Unternehmensgruppe, die in den Geschäftsbereichen RAIL, PRODUCTS und ENERGY aktiv ist. Im Geschäftsbereich RAIL tritt Powerlines als Systemanbieter für die Bahnelektrifizierung auf und bietet den internationalen Kunden von Consulting, Engineering und Planung über Produkte, Montage und Installation bis hin zur Instandhaltung und Wartung von Bahninfrastrukturanlagen das komplette Leistungsspektrum aus einer zuverlässigen Hand an. Im Geschäftsbereich PRODUCTS entwickelt und vertreibt Powerlines innovative Komponenten und Gesamtsysteme für die Bahnelektrifizierung. Im Geschäftsbereich ENERGY plant, errichtet und wartet Powerlines Hochspannungsleitungen für Energieversorgungsunternehmen. Die Unternehmensgruppe zählt in Mittel- und Nordeuropa sowie in UK zu den Hauptakteuren der Bahnelektrifizierung.

www.powerlines-group.com

ENGIE Ineo

ENGIE Ineo gehört zur ENGIE-Gruppe, einer globalen Referenz für CO2-arme Energie und Dienstleistungen. Das Unternehmen will weltweit Vorreiter beim Übergang zur CO2-Neutralität sein. Durch die Entwicklung innovativer und leistungsstarker Lösungen für elektrische Systeme, Kommunikation und Energie sagt ENGIE Ineo zukünftiges Nutzungsverhalten voraus und verbindet Menschen, Regionen, Gebäudeinfrastruktur und Industriestandorte. Mit 15.000 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer breiten geografischen Abdeckung, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Anforderungen der Menschen in den verschiedenen Regionen präzise zu erfüllen, unterstützt ENGIE Ineo seine Kunden bei der Optimierung ihrer Leistungen und beim Energiewandel hin zu CO2-armer Energie, indem es den Kunden “as a service” maßgeschneiderte Turnkey Angebote in den Phasen Design, Finanzierung, Installation, Wartung und Betrieb anbietet. ENGIE Ineo ist das Herzstück von ENGIE und seiner Strategie und möchte ein entscheidender Akteur in der Energie- und Digitalwende werden - ein führendes Unternehmen für seine Kunden und in den Märkten, in denen es tätig ist. Ein Unternehmen, dem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Stolz angehören.

Key Figures:

Umsatz 2018: € 2,4 Milliarden

15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

300 Niederlassungen in Frankreich und auf der ganzen Welt

40.000 Projekte / Jahr

www.engie-ineo.fr

Rückfragen & Kontakt:

POWERLINES GROUP GMBH

Jaqueline Konstanda

Head of Corporate Communications

0043 676 577 0746

jaqueline.konstanda @ powerlines-group.com

www.powerlines-group.com