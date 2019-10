Pink Ladies Night: Casinos Austria spendet für jeden Casino Gast einen Euro an „Pink Ribbon“

Wien (OTS) - Als Partner der Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe zeigen sich die 12 Casinos am 16. Oktober 2019 ganz in Pink. Jeder Casino Gast kann einen wertvollen Beitrag leisten.

Auch heuer unterstützt Casinos Austria die Österreichische Krebshilfe mit der Pink Ladies Night. Bei dieser Aktion wird am Mittwoch, den 16. Oktober 2019 in allen zwölf österreichischen Casinos die Farbe Pink dominieren, auch wenn bei Roulette natürlich weiterhin auf „rouge et noir“ gesetzt wird. Als Kooperationspartner der Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe setzt Casinos Austria ein Zeichen der Solidarität und spendet für jeden Gast, der an diesem Tag ins Casino kommt, einen Euro an die Pink Ribbon Aktion. Damit zeigt Casinos Austria auf, wie wichtig Krebsvorsorge und Brustkrebs-Früherkennung sind. Die Casino Gäste leisten durch ihren Besuch am 16. Oktober einen wertvollen Beitrag und können darüber hinaus mit dem Kauf von „Pink Drinks“ an der Casino Bar ihren Beitrag erhöhen: Denn auch hier geht jeweils ein Euro pro Drink direkt an die Krebshilfe. Im Vorjahr konnten so 10.000 Euro an die Österreichische Krebshilfe gespendet werden.

In den Genuss weiterer Specials sowie exklusiver Aktionen in den Casinos kommt man an diesem Mittwoch mit dem Ladies Night Package*: Die Gäste erhalten für 27 Euro Begrüßungsjetons im Wert von 30 Euro und ein Teilnahmeticket für die Verlosung eines Gutscheins für zwei Personen wie z.B. Dinner & Casino.

Selbstverständlich lässt sich der Casino Besuch auch mit kulinarischen Genüssen in den Cuisino Restaurants verbinden – einem rundum gelungenen Abend im Zeichen der sozialen Verantwortung steht damit nichts mehr im Weg.

*Der Kauf eines Ladies Night Packages ist selbstverständlich auch für Herren möglich.

Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe und zuständig für die Organisation & Koordination „Pink Ribbon" freut sich über die Unterstützung von Casinos Austria.

