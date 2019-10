Hoxami Touristik Handel GmbH finanziert Thomas Cook Außenstände der Hoteliers

Linz (OTS) - Nach der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook verzeichnet auch die Hotellerie in Deutschland und Österreich Außenstände in Millionenhöhe. Viele Hoteliers sitzen auf unbezahlten Rechnungen für Leistungen aus dem letzten Quartal. Gerade dieses Geld wird aber benötigt um Löhne zu zahlen, Kredite zu bedienen und Investitionen zu tätigen. Getreu dem Motto „Spezielle Situationen erfordern unkonventionelle Lösungen“ greift nun die Hoxami Touristik Handel GmbH – ein Unternehmen aus der Unternehmensgruppe der SST Touristik Vertrieb – betroffenen Hoteliers unter die Arme. So finanziert das Linzer Unternehmen seit Jahren für Hotelpartner praktisch alles, von der Stromrechnung, den Bau einer Tiefgarage bis hin zur Anschaffung von E-Bikes oder E-Cars. Im Gegenzug gibt es vom Hotel - ansonsten leerbleibende - Zimmer auf Gutscheinbasis. Somit ist keine Bank zur Finanzierung nötig, was zu einer unmittelbaren Liquiditätsverbesserung führt.

„Wir machen jetzt nicht anderes und bieten Hoteliers, die von der Thomas Cook Pleite betroffen sind, eine kurzfristige und unbürokratische Verlustreduktion an, indem wir dem Hotelpartner die offenen Schulden des britische Reisekonzern bezahlen! Im Gegenzug erhalten wir Zimmer auf Gutscheinbasis.“ erklärt Mag. Gerhard Sperrer, Geschäftsführer der Hoxami Touristik Handel GmbH. „Leer-Kapazitäten werden somit zu Geld gemacht. Des Weiteren verfügt der Gutschein-Kunde über kein Terminrecht – das Hotel alleine bestimmt wann dieser anreisen darf.“ führt Ing. Andreas Schabel, Geschäftsführer der Hoxami Touristik Handel GmbH, den Ansatz aus.

Betroffene Hoteliers finden weitere Informationen und Kontaktdaten unter: www.hoxami.com

Unternehmensgruppe SST Touristik Vertrieb

Mit über 1.000 Hotelpartnern in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Schweiz, Tschechien, Kroatien und Ungarn gehört die 2006 in Linz gegründete SST Touristik-Vertrieb GmbH zu den weltweit erfolgreichsten Online-Anbietern von Hotelgutscheinen. Die verschiedenen Unternehmen der Gruppe verkaufen mehr als 100.000 Gutscheine pro Jahr über eigene bzw. fremde Online Plattformen. Als Geschäftsführer fungieren die Gründer und Eigentümer Mag. Gerhard Sperrer und Ing. Andreas Schabel.

