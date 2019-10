Verleihung des „Plan Medienpreises für Kinderrechte“ heute im Bundeskanzleramt

Mit diesem Medienpreis wollen wir uns dafür bedanken, dass sich JornalistInnen und Redaktionen diesen manchmal vielleicht nicht so attraktiv scheinenden, aber wichtigen Themen widmen und daraus packende und beeindruckende Geschichten machen.

In Österreich haben Kinderrechte einen hohen Stellenwert, wenngleich auch hierzulande die tatsächliche Umsetzung der Kinderrechte nach wie vor ein Thema ist – ich denke dabei an Kinderarmut, häusliche Gewalt gegen Kinder oder faire Bildungschancen. Dabei ist vor allem die Politik gefordert, aber auch Journalistinnen und Journalisten leisten einen wesentlichen Beitrag, wenn die Verletzung von Kinderrechten in den Mittelpunkt von Berichterstattungen gerückt wird. Ich freue mich sehr, dass auch heuer – im Jubiläumsjahr 30-Jahre-UN-Kinderrechtekonvention – ein Medienpreis für Kinderrechte vergeben und damit auf das Recht auf Gleichbehandlung und Entwicklung, die Achtung vor der Meinung des Kindes und das Wohl des Kindes aufmerksam gemacht wird.

Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, Mag.a Ines Stilling