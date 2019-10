Die Buch-Neuerscheinung „Das Lächeln des Alters“ des Bestseller-Autors Eugen Prehsler ist ab sofort erhältlich!

Mag.a Gabriele Graumann, Geschäftsführerin des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, lud zur Lesung mit dem Autor und zur Buch-Lancierung ins Haus Augarten.

Wien (OTS) - Am Freitag, 4. Oktober Uhr lud Mag.a Gabriele Graumann, Geschäftsführerin des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, zu einem unterhaltsamen Pressefrühstück ins Haus Augarten. Der Anlass: Die Lancierung des Buchs des Bestseller Autors Eugen Prehsler. Denn Prehsler schildert in seinem neuen Roman auf 184 Seiten selbst Erlebtes und Erzähltes literarisch aufbereitet über die Menschen in den 30 Häusern zum Leben in Wien.

Nach einer Lesung aus dem Buch stand der Autor Eugen Prehsler für Fragen zur Verfügung. Anwesend waren neben Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses Augarten auch die Direktorin, Annerose Perera, RedakteurInnen diverser Medien sowie Dr. Rüdiger Salat, Vorstand und Leiter der Facultas Verlags AG.

„Eigentlich drückte ich mich vor dem Thema Alter und wusste mit alten Mensch auch nicht so recht, wie“, so Prehsler, „Doch für dieses Buch begab ich mich auf eine Entdeckungsreise in das gemiedene Land der Alten, und es hat sich gelohnt.“

Er checkte selbst als Bewohner in ein Haus des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) ein und machte folgende Erfahrung: „In diesen Häusern zum Leben bemühen sich 9.000 BewohnerInnen gemeinsam mit 4.500 MitarbeiterInnen tagtäglich darum, sich möglichst oft am Leben zu erfreuen“.

Seine Erlebnisse, Begegnungen und Gespräche hat er im fiktionalen Romanstil witzig und berührend zugleich zu Papier gebracht. Er erzählt von Bewohnerinnen und Bewohnern, von PflegerInnen, die an ihre Grenzen gehen, von StudentInnen, die gemeinsam mit den Alten wohnen, von Lehrlingen, die froh sind, doch kein Mechaniker geworden zu sein und von Führungskräften, denen nicht nur Zahlen, sondern Menschen am Herzen liegen. Prehsler wirft in „Das Lächeln des Alters“ (maudrich Verlag, EUR 19,90, ISBN 978-3-99002-110-1) einen bestechenden Blick auf einen Bereich, bei dem die Mehrheit oft lieber wegschaut. Ergreifend, humorvoll, informativ und vor allem – ehrlich.

Mag.a Gabriele Graumann zu gelungenen Kooperation mit dem Autor: „Eugen Prehsler leistet mit diesem Buch einen wertvollen Beitrag indem er von der Mehrheit oft gemiedene Themen aufgreift und betrachtet, versucht das Alter zu enttabuisieren und rückt zur Abwechslung die vielen Menschen in den Fokus, die sich in Pflege- und Sozialberufen um ein gutes Miteinander bemühen“.

"Das Lächeln des Alters" von Eugen Prehsler (maudrich Verlag, EUR 19,90, ISBN 978-3-99002-110-1)

Lebens-Lust

Der Bestseller Autor Eugen Prehsler wird bei unserem Häuser-zum Leben-Stand auf der Lebenslust-Messe Autogrammme geben und aus seiner Neuerscheinung lesen. Man kann das Buch "Das Lächeln des Alters" auch auf unserem Stand kaufen.

Datum: 23.10.2019, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Messe Wien, Besuchen Sie uns bei unserem Häuser zum Leben Stand!

Messeplatz 1, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.lebenslust-messe.at/

Infos erhalten Sie auch bei unserem Info-service 01 313 99 - 0 Die Bücher sind ab sofort im Handel, in den Häusern zum Leben und über amazon.de erhältlich. Informieren Sie sich über die Häuser zum Leben!

