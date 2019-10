389.075 Besucher/innen beim 20-Jahr-Jubiläum der „ORF-Langen Nacht der Museen“

Spitzenreiter Wien, Steiermark und Kärnten – Kultur-Hotspot: Albertina mit 16.575 Besuchen

Bereits zum 20. Mal fand die auf Initiative des ORF-Marketings ins Leben gerufene „ORF-Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich und in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee und Tettnang) statt. Am Samstag, dem 5. Oktober 2019, in der Zeit von 18.00 bis 1.00 Uhr Früh, präsentierten rund 730 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Sammlungen und Ausstellungen.

389.075 Besuche konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Österreichs jährlichem Kulturhighlight insgesamt verzeichnet werden. Die meisten Besuche gab es in Wien (189.032 Besuche), gefolgt von Steiermark (42.368 Besuche) und Kärnten (39.362 Besuche). Das am meisten besuchte Haus war in diesem Jahr die Albertina mit 16.575 Besuchen. Seit dem Jahr 2000 weist die „ORF-Lange Nacht der Museen“ somit insgesamt rd. 7 Millionen Besuche auf.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „20 Jahre 'ORF-Lange Nacht der Museen' – Rund 7 Millionen Besucherinnen und Besucher haben unsere Einladung zu einem nächtlichen Streifzug durch die Museumslandschaft in dieser Zeit wahrgenommen. Ein Publikumserfolg, auf den wir stolz sein dürfen. Der ORF in seiner Vielfalt ist der wichtigste Kulturträger des Landes, die ‚ORF-Lange Nacht der Museen‘ ein jährlicher Höhepunkt, der aus dem österreichischen Kulturkalender nicht mehr wegzudenken ist. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kultureinrichtungen, bei den Sponsoren und Partnerinnen und Partnern bedanken, die jedes Jahr einen großen Beitrag zum Erfolg dieser Initiative leisten. Ich freue mich auf die 21. 'ORF-Lange Nacht der Museen'!“

Die Zahlen der Besuche der 20. „ORF-Langen Nacht der Museen“ im Überblick:





Gesamt: 389.075





Burgenland: 7.508

Kärnten: 39.362

Niederösterreich: 16.755

Oberösterreich: 11.096

Salzburg: 34.331

Steiermark und Slowenien: 42.368

Tirol: 25.315

Vorarlberg, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee und Tettnang): 23.308

Wien: 189.032

Die meistbesuchten Museen in den Bundesländern:

Burgenland:

1) Schloss Esterházy: 1.075

2) Landesmuseum Burgenland: 575

3) Burgenländisches Feuerwehrmuseum: 568

Kärnten:

1) Stadtgalerie Klagenfurt: 4.535

2) Minimundus – die kleine Welt am Wörthersee: 2.514

3) Stadthaus Klagenfurt Foyer: 2.113

Niederösterreich:

1) Nostalgiewelt Eggenburg: 903

2) Landesgalerie Niederösterreich: 715

3) Karikaturmuseum Krems: 609

Oberösterreich:

1) Ars Electronica Center: 1.479

2) LENTOS Kunstmuseum Linz: 885

3) OÖ. Kulturquartier Sinnesrausch: 697

Salzburg:

1) DomQuartier Salzburg: 3.947

2) Festung Hohensalzburg: 3.786

3) Haus der Natur: 3.575

Steiermark (mit Slowenien): 42.368

1) Schloss Eggenberg, Prunkräume, Universalmuseum Joanneum: 6.468

2) Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum: 2.624

3) Museum für Geschichte, Universalmuseum Joanneum: 2.193

Tirol:

1) Kaiserliche Hofburg: 3.358

2) Tiroler Volkskunstmuseum: 1.935

3) Museum Goldenes Dachl: 1.634

Vorarlberg (mit Liechtenstein, Schweiz und Deutschland)

1) Kunsthaus Bregenz: 1.346

2) vorarlberg museum: 1.271

3) Museum der Mohren Biererlebniswelt: 1.049

Wien:

1) Albertina: 16.575

2) Naturhistorisches Museum Wien: 13.959

3) Kunsthistorisches Museum Wien: 9.505









