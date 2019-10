ORF SPORT + mit der World Judo Tour – Grand Slam Brasilia

Am 7. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 7. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der World Judo Tour – Grand Slam Brasilia 2019 um 21.00 Uhr, die Höhepunkte von der ERC Rallye Zypern 2019 um 18.00 Uhr und von der Red Bull Air Race Season 2019 um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Sendung „Fußball“ (10. Runde, der Samstag um 20.15 Uhr, der Sonntag um 23.00 Uhr), das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 20.55 Uhr und das IFSC Kletter-Magazin 2019 um 23.40 Uhr.

Beim Grand Slam in Brasilia sind im Rahmen der Judo World Tour von 6. bis 8. Oktober rund 380 Athletinnen und Athleten aus mehr als 60 Nationen am Start. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 4. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

