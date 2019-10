LH Mikl-Leitner eröffnete neuen zweigruppigen Kindergarten in Loosdorf

Ein „Schmuckkisterl“ und ökologisch nachhaltig

St. Pölten (OTS/NLK) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete heute, Freitag, einen neuen zweigruppigen Kindergarten in Loosdorf im Bezirk Melk. Es gebe keine schönere Investition als in das Zukunftsprojekt Kindergarten, betonte dabei die Landeshauptfrau und erinnerte an die zahlreichen Um-, Aus- und Neubauten von Kindergärten, die in den vergangenen Wochen „in allen Ecken und Enden des Landes“ eröffnet wurden. Der neue Kindergarten in Loosdorf sei ein „wahres Schmuckkisterl“ geworden, wo Talente und Begabungen gefördert und ökologisches und nachhaltiges Denken vermittelt werden. „In unseren Kindergärten“ werde aber auch größten Wert auf die „Herzensbildung gelegt“, so Mikl-Leitner und dankte der Marktgemeinde Loosdorf und der Gemeinde Schollach für die hervorragende Zusammenarbeit bei diesem Gemeinschaftsprojekt.

Der Schollacher Bürgermeister Walter Handl informierte zur Architektur und Funktionalität sowie zur ökologischen Bauweise des Kindergartens, der Loosdorfer Bürgermeister Thomas Vasku zur Entstehungsgeschichte dieser Einrichtung. Loosdorf sei eine Wachstumsgemeinde, das mache auch Investitionen in die Infrastruktur notwendig, sagte Vasku.

Der neu gebaute zweigruppige Kindergarten in der Beethovenstraße ist bereits der vierte Kindergarten in Loosdorf und ging mit Beginn des neuen Kindergartenjahres in Betrieb. Um den Bedarf für die nächsten Jahre decken zu können, kann der modular erweiterbare Kindergarten um zwei Gruppen erweitert werden.

