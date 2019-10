„Sport am Sonntag“ mit den Leichtathletik-WM-Bronzenen Preiner und Weißhaidinger im Studio

Am 6. Oktober ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 6. Oktober 2019, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Leichtathletik-WM: Verena Preiner und Lukas Weißhaidinger live im Studio

Mit ihren Bronzemedaillen bei der WM in Doha haben Siebenkämpferin Verena Preiner und Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger Geschichte geschrieben.

Fußball: Andreas Herzog im Gespräch

Vor dem Entscheidungsspiel gegen Israel: Der österreichische Rekord-Nationalspieler als Trainer des Gegners im ausführlichen Interview.

Kanu: WM-Dritte Nadine Weratschnig im Porträt

Die Kärntnerin paddelt in Spanien zu Bronze und damit zu den olympischen Spielen nach Tokio.

Tennis: Österreichs Damen im Abseits

Vor 20 Jahren Top, heute Flop – Österreichs Damentennis ist seit Jahren weit weg von der Weltspitze. Die Gründe für die Erfolglosigkeit.

