„ZIB Spezial“ mit Tobias Pötzelsberger anlässlich des Regierungsauftrags an Sebastian Kurz

Am 7. Oktober ab 10.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen zu den künftigen Regierungsverhandlungen nehmen Konturen an, am Montag, dem 7. Oktober 2019, wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Parteichef der stimmenstärksten Fraktion, Sebastian Kurz, mit der Bildung einer Regierung beauftragen. Dazu präsentiert Tobias Pötzelsberger ab 10.25 Uhr in ORF 2 eine „ZIB Spezial“. Unterstützung bekommt er dabei von Peter Filzmaier, aus der Hofburg meldet sich Fritz Dittlbacher.

