21. Bezirk: An der oberen Alten Donau – Fahrbahnsanierungsarbeiten nach Aufgrabungen

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 8. Oktober 2019, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau nach Aufgrabungen durch die Stadt Wien – Wiener Wasser mit der vollflächigen Fahrbahn-sanierung im Straßenabschnitt An der oberen Alten Donau von Morelligasse bis Fultonstraße im 21. Bezirk. Auf Baudauer wird der Abschnitt An der oberen Alten Donau von Morelligasse bis und in Richtung Fultonstraße als provisorische Einbahn geführt, die Fultonstraße wird von An der oberen Alten Donau bis und in Richtung Mühlschüttelgasse als provisorische Einbahn geführt.



Örtlichkeit der Baustelle: 21., An der oberen Alten Donau von Morelligasse bis Fultonstraße



- Baubeginn: 8. Oktober 2019

- Geplantes Bauende: 30. April 2020



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



