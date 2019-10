Besucherrekord beim dritten VÖSI Software Day

Nachlese zum Software Day 2019 am 2.10.2019 in der Wirtschaftskammer Österreich

Wien (OTS) - Volles Haus im Oktogon der Wirtschafskammer: Der VÖSI Software Day am Mittwoch, 2.10., verzeichnete mit rund 200 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Besucherrekord. Das inhaltliche Konzept überzeugte: Mit fünf parallelen Tracks mit den Schwerpunkten Innovation, Business, Technologie und heuer neu Nachhaltigkeit und Innovation wurde inhaltlich viel angeboten.

„Um digitale Transformation zu ermöglichen, braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen Management, Fachabteilungen, IT und externen Umsetzungs-Partnern – das ist eine Reise und ständige Weiterentwicklung“, betonte Peter Lieber, Präsident des Verbands Österreichischer Software Industrie (VÖSI) und spielte damit auf das Motto des diesjährigen Software Days 2019 an: „Enable Digital Transformation – It´s not a project, it´s a journey“.

Österreich ist ein Mittelstandsland, „daher ist es wichtig, auch KMUs auf dieser Reise mitzunehmen“, stellte Alfred Harl, Spartenobmann der WKÖ Sparte IC und des Fachverbands UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie) in seiner Eröffnungsrede, fest. Harl präsentierte in diesem Zusammenhang auch die neue Initiative KMU Digital. „Mit dieser Initiative wollen wir KMU ganz konkret unterstützen, die Digitalisierung im eigenen Unternehmen erfolgreich umzusetzen.“ Das Programm hat zwei Teile: Beratungsförderung und Umsetzungsförderung. Damit werden Klein- und Mittelbetriebe aller Branchen gezielt und ganz ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend mit digitalen Tools vertraut gemacht. Die Betriebe können Status- und Potenzialanalysen sowie als Vertiefung Strategieberatungen in Anspruch nehmen. Dabei können Tools mit unterschiedlichen Schwerpunkten gewählt werden (z.B. Geschäftsmodelle und Prozesse, E-Commerce und Online Marketing, IT-Security). Der VÖSI unterstützt ausdrücklich die neue KMU Digital Initiative, die Mitte Oktober startet. „Die heimische IT- und SW-Branche steht als Partner zur Verfügung, damit erfolgreiche Digitalisierung in den Unternehmen gelingt“, so VÖSI-Präsident Peter Lieber.

"Neurowissenschaftlich gesehen ist die Geschwindigkeit mit der sich die Digitalisierung bewegt zu schnell für unser biologisches Gehirn. Das ist sicherlich die größte Herausforderung dabei. Der Software Day soll mehr Licht in den Nebel der Digitalisierung bringen – ich glaube, das ist uns diesmal besonders gut gelungen. Bei dieser digitalen Reise geht es vor allem um uns Menschen – this world is an amazing place!", unterstrich Nahed Hatahet, VÖSI Vorstand und CEO bei HATAHET productivity solutions.

