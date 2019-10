Die mdw-Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ernennt Thomas Angyan zum Ehrensenator

Wien (OTS) - In Würdigung seiner Verdienste um das Musikleben in Österreich und die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der mdw hat die Universität gestern Abend in einer feierlichen Zeremonie Thomas Angyan, Intendant der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, zum Ehrensenator der mdw ernannt.

„Ich bedanke mich sehr für diese hohe Auszeichnung“, so Thomas Angyan. „Die mdw und die Gesellschaft der Musikfreunde haben nicht nur gemeinsame Wurzeln, sondern auch mannigfaltige künstlerische Beziehungen.“

Rektorin Ulrike Sych „Thomas Angyan ist seit über 30 Jahren federführend und vorbildhaft an der Entwicklung der Kunst und Kultur Österreichs und der Weltkulturhauptstadt Wiens beteiligt. Darüber hinaus setzt er sich seit vielen Jahren für den künstlerischen Nachwuchs ein und hat Herausragendes in der Kunstvermittlung geleistet.

Laudator Rudolf Buchbinder: „Wir feiern heute Thomas Angyan, der das musikalische Wien weiterentwickelt hat wie nur wenig andere, der den musikalischen Geist Wiens kennt, prägt und ihn hinausträgt in die ganze Welt.“

Ehrensenator der mdw

Der Titel eines/einer Ehrensenators/in der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien wird an herausragende Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderem Maß um die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie um die Förderung ihrer künstlerischen und wissenschaftlichen Aufgaben verdient gemacht haben.

