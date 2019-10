AVISO: Bundespräsident Van der Bellen erteilt Auftrag zur Regierungsbildung

Montag, 7. Oktober 2019 – 10.00 Uhr / 11.00 Uhr

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag, den 7. Oktober 2019, um 10.00 Uhr ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz in der Präsidentschaftskanzlei empfangen. Im Anschluss an ein Gespräch wird der Bundespräsident Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen (ca 11.00 Uhr).

Der Zugang in die Präsidentschaftskanzlei ist für Medienvertreterinnen und –vertreter zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr möglich. Bitte weisen Sie am Eingang Ihre Zutrittskarte „Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2019“, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor.

