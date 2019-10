Millioneninvestment bei Vorarlberger Alu-Profil-Verarbeiter durch INVEST AG

Der oberösterreichische Private Equity Fond INVEST AG investiert 2,4 Millionen Euro in innovative Produktentwicklungen der Alvaris Gruppe

Linz (OTS) - Die Firma Alvaris Profile Systems GmbH mit Sitz in Rankweil in Vorarlberg ist einer der technologisch führenden Anbieter von kundenspezifischen Anwendungen aus Aluminiumprofilen, welche Mithilfe eines hauseigenen Baukastensystems umgesetzt werden. Das Leistungsspektrum von Alvaris reicht von der Lieferung des Rohmaterials, der Bearbeitung von Profilen, der Montage und Zusammenstellung von Bausätzen bis zur raschen und flexiblen Inbetriebnahme vor Ort.

Investition, Entwicklung und Wachstum

Für Alvaris ist die INVEST AG ein idealer einheimischer Partner für die Begleitung der Unternehmensentwicklung und des angestrebten Wachstums. Mit der Vertragsunterzeichnung der Kapitalerhöhung von 2,4 Millionen Euro durch die INVEST AG wird die Internationalisierung, der weitere Ausbau der Wertschöpfungskette und die Forschung und Entwicklung noch intensiver in Angriff genommen. „Mit der Kapitalerhöhung durch die INVEST AG können wir das überdurchschnittliche Umsatzwachstum sowie die Produktentwicklungen der Alvaris Gruppe noch stärker forcieren“, betont CEO Manfred Filzmaier. Von Seiten der INVEST AG freut sich Vorstand Andreas Szigmund, dass „wir mit unserem Investment der Alvaris Gruppe den Rücken für die weitere positive Entwicklung des Unternehmens und neuer Technologien stärken dürfen. Das innovative Unternehmen steht erst am Beginn einer großartigen Entwicklung, die wir sehr gerne begleiten möchten“. Der Transaktionsabschluss steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmungen. Mit dem ersten Investment in Vorarlberg stärkt die INVEST AG weiter ihre Präsenz im Westen Österreichs.

Einen besonderen Fokus wird Alvaris zukünftig auf den Bereich der Forschung und Entwicklung legen, um auch weiterhin eine maßgebliche Rolle im Spitzenfeld der Automatisierungstechnik zu spielen. „Durch die Leistungen unserer kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können wir selbst auf die herausforderndsten Kundenbedürfnisse ideal abgestimmte Problemlösungen im Bereich der Optimierung von Arbeitsabläufen anbieten“, unterstreicht Manfred Filzmaier, CEO der Alvaris Profile Systems GmbH, das Leistungsversprechen des Unternehmens. Aktuell beschäftigt Alvaris 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 42 Mitarbeiter sind am Stammsitz in Rankweil tätig. Es gibt zwei weitere Produktionsstandorte in Suhl (Deutschland) und in Ostrava-Kunčičky (Tschechien), sowie ein Vertriebsbüro in Oberriet in der Schweiz. Zu den Hauptmärkten von Alvaris gehört die DACH-Region sowie Tschechien, Slowakei und Polen.

Die INVEST AG ist die Beteiligungsgesellschaft der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich und ist mit einem Fondsvolumen von 180 Millionen Euro Österreichs führender Private Equity Fonds. Seit der Gründung 1994 hat die INVEST AG rund 400 Millionen Euro in über 140 Unternehmen unterschiedlichster Branchen Eigen- und Mezzaninkapital investiert. Darüber hinaus unterstützt die INVEST AG die Unternehmen bei Bedarf als Sparring Partner bei wichtigen Entscheidungen wie Investitionen, Strategie oder Unternehmensführung.

