GLOBART Academy im Essl Museum in Klosterneuburg eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Zukunft verlangt Handeln im Hier und Jetzt“

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit ihrer Premiere im Jahr 1999 hat sich die GLOBART Academy als international beachtetes Forum für Zukunftsthemen etabliert. Heuer startet die GLOBART Academy mit dem neuen Format „Leben Macht Sinn“, das in den nächsten drei Jahren jeden dieser Schlüsselbegriffe zum zentralen Thema macht. Der Auftakt mit „Leben“ erfolgt von 3. bis 19. Oktober dieses Jahres in Klosterneuburg, wo das leere Essl Museum in einen künstlerisch-philosophischen Lebens-Raum und damit in ein soziales Labor zum gemeinsamen Denken, Verweilen und Experimentieren verwandelt wird. Gestern, Donnerstag, fand im Essl Museum die offizielle Eröffnung der GLOBART Academy 2019 statt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hob in ihrer Eröffnungsrede die „unglaubliche Vielfalt des Programms“ hervor. Die GLOBART Academy habe seit ihrer Gründung eine Wirkung „weit über die Grenzen hinaus, national und international“ entwickelt und sei eine Plattform, die „viele Impulse für den Weg nach vorne“ gebe, betonte sie. „Zukunft beginnt nicht morgen oder übermorgen, Zukunft beginnt im Moment, Zukunft verlangt ein Handeln im Hier und Jetzt“, so die Landeshauptfrau.

Weitere Redner der Eröffnung waren der Präsident der GLOBART Academy Hans Hoffer, der Klosterneuburger Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager sowie Theresia Niedermüller, Abteilungsleiterin in der Sektion Kunst und Kultur im Bundeskanzleramt. Den Einführungsvortrag hielt der Philosoph, Autor und Professor Byung-Chul Han.

Unter den Titeln „(An)Organisches Leben. Beziehungen zwischen Leblosem und Lebendigem“ (Donnerstag, 3., bis Samstag, 5. Oktober), „Anthropozän. Zeitalter des Menschen“ (Donnerstag, 10., bis Samstag, 12. Oktober) sowie „Utopien. Träumen nach Vorwärts“ (Donnerstag, 17., bis Samstag, 19. Oktober) finden bei der GLOBART Academy jeweils Morning und Evening Lectures, Workshops in Form von „Rooms for Change“, Konzerte und Performances statt.

Referenten sind u. a. Byung-Chul Han („Fest des Lebens“), Jeffrey Sachs („The Economy of Wellbeing: From Ancient Wisdom to Modern Solutions“), Avital Ronell („Roadkill: A Hyperbolic Exposure“), Friedrich von Borries („Archiv der Folgenlosigkeit“), Renée Schroeder („Was ist Leben?“), Van Bo Le-Mentzel („Konstruieren statt Konsumieren“), Albert-László Barabási („Clear Connections“), Christa Müller („Die Welt reparieren“) und Herbert Dreiseitl („Fluid Thinking für neue Ideen - Was können wir vom Wasser lernen?“).

Dazu kommen die Tanzperformance „Be-Coming“ von Saskia Hölbling, Johann Sebastian Bachs „Goldberg-Variationen“ BWV 988 in der Interpretation von David Fray, ein Konzert mit Werken von Franz Schubert und Anton Webern mit Christopher Hinterhuber und Rainer Honeck, das Kunstprojekt „Utopia Planitia“ mit Björn Dahlem etc.

Nähere Informationen: www.globart-academy.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse