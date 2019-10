Mobile Reichweite: krone.at überholt orf.at

Wien (OTS) - krone.at hat nach Angaben der Österreichischen Web-Analyse Plus (ÖWA Plus 2019-II) mit 2.773.403 Unique Usern bzw. 42,1 Prozent Reichweite die bisherige eigene Bestmarke erneut übertroffen und befindet sich damit unter den Online-Angeboten der österreichischen Tageszeitungen mit klarem Abstand auf Platz eins. Bei den auf mobilen Endgeräten erreichten Personen hat krone.at mittlerweile sogar orf.at überholt.



Die Daten über sogenannte Unique User (Personen, die auf ein Angebot zugreifen) sind neben Visits (Besuche) und Unique Clients (Endgeräte) am ehesten mit der herkömmlichen Media-Analyse, die die Zahl der Leser von Printprodukten erhebt, vergleichbar. In dieser somit wichtigsten Kategorie liegen österreichweit nur noch zwei Einzelangebote vor der Online-Ausgabe der „Krone“: willhaben.at und orf.at. Jedoch liegt krone.at bei der Anzahl der Unique User bei mobilen Endgeräten vor dem Einzelangebot von orf.at.

Im Vergleich zur letzten vergleichbaren Ausweisung (ÖWA-Plus 2018-IV) legte krone.at insgesamt um 12,63 Prozent (stationär: +6,10 Prozent, mobil: +18,97 Prozent) zu. Außerdem liegt krone.at - obwohl traditionell als Einzelangebot ausgewiesen - auch im Vergleich mit Dachangeboten (mehrere Websites eines Anbieters zusammengefasst) vor jeder anderen Online-Tageszeitung.

Aufwärtstrend

Mit den aktuellen Werten der ÖWA Plus - die Daten wurden im Zeitraum von 1.4. bis 30.6.2019 erhoben - bestätigt sich ein Aufwärtstrend bei krone.at: So hatten die monatlichen Auswertungen (ÖWA Basic) zu Visits und Unique Clients erfreuliche Ergebnisse bescheinigt. Nach einem Rekord-Ergebnis im (Ibiza)-Mai lag krone.at auch im Juni, Juli und August sowohl bei Besuchen als auch bei den erreichten Endgeräten an der Spitze im Tageszeitungs-Ranking.

(Quelle: ÖWA Plus 2019-II)

