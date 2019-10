Turk Telekom, EcoNet

MediaTek und QuantWiFi schließen sich zusammen, um Turk Telekom VDSL Gateways mit Unterstützung für Dual-Band Concurrency und Remote- und Live Managed Wi-Fi Service aufzurüsten

Hsinchu (ots/PRNewswire) - EcoNet, ein Tochterunternehmen von MediaTek, kündigte heute in Partnerschaft mit QuantWiFi und Turk Telekom eine Smart Solution zur intelligenten Verwaltung von WLAN-Heimnetzen an. Die Lösung ermöglicht es, Probleme mit der Wi-Fi-Konnektivität bei Turk Telekom-Kunden in Echtzeit zu identifizieren und durch entsprechende Maßnahmen zu korrigieren. Turk Telekom will damit sicherstellen, dass die Kunden dank proaktiver Fernüberwachung und Remote-Verwaltung erstklassige Multimedia-Dienste mit hervorragender Wi-Fi-Konnektivität nutzen können, die individuell auf die Haushalte der jeweiligen Verbraucher zugeschnitten ist.

Ali Sayinta, CEO von QuantWiFi, erklärt "Wir entwickeln erfolgreich die EcoNet Dual-Band VDSL Gateway mit QuantWiFi Lösung für Turk Telekom, wo wir die Vorteile aus der Nutzung des 5GHz-Bandes quantifizieren und eine maximale Bandbreiteneffizienz erzielen können. Unsere Lösung misst die Wi-Fi-Leistung zwischen dem VDSL Gateway und den zugehörigen Clients, und bestimmt auf Grundlage der WLAN QoS-Kenngrößen Performance die Qualität des Links. Dies ermöglicht, im Gegensatz zu den üblicherweise angewandten Faustformeln, eine hohe Präzision bei der Identifizierung und Lösung von Wi-Fi-Problemen".

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Turk Telekom nun, nachdem wir das Turk Telekom Home Gateway seit 2018 bereitgestellt haben, mit dem Dual-Band VDSL Gateway erweitern zu können. Die Drahtlos-Performance dieser neuen Plattform wird, als Beweis unseres kontinuierlichen Engagements für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen für Turk Telekom, vollständig von QuantWiFi quantifiziert und garantiert", sagt Chang-Ching Wu, VP Sales and Marketing bei EcoNet.

"Wir als Turk Telekom sind stolz darauf, Teil dieser Zusammenarbeit zu sein, die beweist, dass Turk Telekom gemeinsam mit EcoNet, MediaTek, und QuantWiFi bestrebt ist, unseren Kunden die beste Lösung zum besten Preis anzubieten", erklärt Zafer Catmakas, Leiter des Bereichs Consumer Device and Device Management Systems bei Turk Telekom.

Die Performance von QuantWiFi mit EcoNets VDSL Gateway ist inzwischen vollständig praxisgetestet. Turk Telekom, EcoNet/MediaTek und QuantWiFi werden weiterhin grundlegend zusammenarbeiten, um den Kunden von Turk Telekom ein reibungs- und nahtloses Internet- und Entertainment-Erlebnis zu ermöglichen.

Informationen zu EcoNet

EcoNet, ein Tochterunternehmen von MediaTek, ist führend bei der Entwicklung von SoC für xPON/xDSL und Ethernet Switch-Lösungen. EcoNet bietet innovative Halbleiter-Produkte für führende Breitbandanbieter und Netzbetreiber an.

Informationen zu Turk Telekom

Turk Telekom, der größte Telekommunikationsanbieter in der Türkei, bietet Telekommunikationsdienste von PSTN und GSM bis hin zu Broadband-Internet in allen 81 Städten der Türkei an.

Informationen zu QuantWiFi

QuantWiFi, ein Experte für Managed Wi-Fi-Software, bietet Fernüberwachung und Remote-Management für Betreiber an.

