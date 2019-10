„Vera“ am 4. Oktober mit dem Ur-Ur-Enkel von Sisi und Franz Joseph: Leopold Altenburg

Wien (OTS) - Ein Habsburg-Spross und eine starke junge Frau bei „Vera“: Am Freitag, dem 4. Oktober 2019, begrüßt Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 den Ur-Ur-Enkel von Kaiser Franz Joseph und Sisi, Leopold Altenburg, sowie Marlene Bierwirt, eine 20-jährige Studentin, die den Krebs besiegt hat.

Hätten sich nicht seine beiden Töchter das Musical „Elisabeth“ in Berlin ansehen wollen, wäre wohl noch länger verborgen geblieben, dass der Ur-Ur-Enkel von Kaiser Franz Joseph und „Sisi“ als Schauspieler und Klinikclown bürgerlich in einem Vorort von Berlin lebt. Leopold Altenburg stammt von Elisabeths jüngster Tochter Marie Valerie ab. Den Nachnamen verdankt er seinem Großvater, der 1930 nicht standesgemäß geheiratet hat. Das heißt: nicht nach dem Hausgesetz der Habsburger. Leopold ist ein durch und durch unkapriziöser Mensch, der Vera Russwurm vom Leben in Österreichs Hochadel erzählt, von seiner Ur-Ur-Oma Sisi, die gar nicht so beliebt in der Familie war, wie man denkt, und vom „Jungen Adel“, der heute viel moderner lebt, als man glaubt.

Außerdem zu Gast: Marlene Bierwirth, eine 20-jährige Studentin, die mitten im Maturastress die Diagnose bekam, einen besonders aggressiven Tumor im Kopf zu haben, und mit Hilfe der Ärzte und ihrem überaus positiven Zugang heute das Schlimmste überstanden hat.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at