ÖWA Plus: oe24 erreicht mit 40% Reichweite neuen Rekord-Wert

Mehr als 2,6 Millionen Unique User pro Monat - Plus 31,2% gegenüber letzter ÖWA Plus - Am stärksten wachsendes Medien-Angebot in ÖWA Plus

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichte ÖWA Plus für das 2. Quartal 2019 bringt dem oe24-Netzwerk neue Rekordwerte: Erstmals in seiner Geschichte erreicht das oe24-Netzwerk eine Reichweite von 40% (!) im Monat. Das ist der beste Wert seit der Gründung. Das heißt: 40% aller österreichischen Internet-User surfen jedes Monat bereits auf den oe24-Seiten! Besonders beeindruckend sind die Zahlen der Unique User:

Pro Monat besuchen bereits 2.632.306 Österreicher das oe24-Netzwerk. Im Quartal erreicht oe24 sogar schon 62,4% der Internet-User. Das sind mehr als 4,1 Millionen Österreicher, die sich zumindest einmal im Quartal auf den oe24-Seiten informieren!

Damit ist das oe24-Netzwerk das am stärksten wachsende Medien-Angebot in der ÖWA Plus. Gegenüber der letzten ÖWA-Plus-Ausweisung im 4.Quartal 2018 konnte das oe24-Netzwerk um 31,2% zulegen! Das bedeutet ein Plus von mehr als 600.000 zusätzlichen Unique Usern für das oe24-Netzwerk.

Bei der Reichweite hat das oe24-Netzwerk damit schon fast zu krone.at aufgeschlossen, dass mit 42,1 % nur mehr 2,1% vor oe24 liegt. Das jahrelang führende derstandard.at Network liegt mit einer Reichweite von 38% bereits hinter oe24. Kurier Online kommt auf 35,3% Reichweite, das Heute.at-Dachangebot liegt mit 34,6% auf Platz 4 der Medien-Angebote. SevenOneInteractive, das Online-Angebot der Puls4-Gruppe, kommt nur auf eine Reichweite von 31,5% und liegt damit bereits um 8,5% hinter oe24.

"Die ÖWA Plus bringt für oe24 echte Sensations-Werte. 2.632.306 Österreicher besuchen pro Monat bereits unsere Webseiten. Die Zahlen zeigen auch: Kein anderes großes Medien-Angebot wächst derzeit so stark wie oe24. Innerhalb von nur einem halben Jahr konnten wir mehr als 600.000 Österreicher als neue oe24-User dazugewinnen! Der Erfolg von oe24 liegt in der Kombination aus Breaking News und Schnelligkeit, täglichen Exklusiv-Geschichten und dem Fokus auf Video-Content mit oe24.TV und unserem neuen Video-Portal oe24 News Video", freut sich oe24-Geschäftsführer Niki Fellner über die Rekord-Werte für oe24 in der ÖWA Plus.

Quelle: ÖWA Plus 2019/II, Basis Internetnutzer

