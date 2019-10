APA-Campus startet neuen Lehrgang „PR-Basic“

Public Relations (PR) in zwölf Monaten – Kompakte Einführung in das Berufsbild mit Fokus auf Grundlagen, PR-Konzeption und praktischen Anwendungstipps

Wien (OTS) - APA-Campus, das Fort- und Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur, vermittelt in einem neuen Lehrgang „PR-Basic“ Grundlagen der PR-Arbeit sowie anwendungsorientiertes Know-how. Das Kursangebot ist speziell für PR-Einsteigerinnen bzw. -Quereinsteiger konzipiert und erlaubt zudem auch Kommunikationsfachleuten, ihr PR-Wissen punktuell aufzufrischen oder zu erweitern.

Innerhalb von zwölf Monaten lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sämtliche Basics des PR-Berufs kennen – von Kommunikationstheorien und ethischen Grundlagen über die österreichische Medienlandschaft, Erfolgsmessung bis hin zu praktischen Tipps für das Schreiben für unterschiedliche Medienformate. „Viele PR-Profis sind Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Egal welchen beruflichen Hintergrund sie mitbringen, eine solide Grundausstattung ist das A und O für eine professionelle und vor allem erfolgreiche PR-Arbeit“, weiß APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg.

Der Lehrgang „PR-Basic“ besteht aus den verpflichtenden Bereichen Grundlagen und PR-Konzeption sowie aus einem Praxis-Modul. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit einer kommissionellen Prüfung abschließen. Der Lehrgang startet am 21. Oktober 2019 mit dem ersten Workshop „Konzeption und Grundbegriffe der PR & weiterer Kommunikationsdisziplinen“.

Das gesamte Lehrgangsangebot „PR-Basic“, die Kosten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter https://www.apa-campus.at/lehrgang-pr-basic/ zu finden.

Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur. APA-Campus bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information in Theorie und Praxis vermittelt werden. Das räumliche Umfeld der APA am Wiener Naschmarkt ermöglicht Lernen und Networken im Zentrum des News-Geschehens. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert").

Alle Infos zum Lehrgang „PR-Basic“ APA-Campus

Rückfragen & Kontakt:

Petra Haller

APA – Austria Presse Agentur

Unternehmenssprecherin

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 36060-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at