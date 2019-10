Drei Suchtmitteldealer durch die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) festgenommen

Wien (OTS) - 02.10.2019, 10:00 Uhr

02.10.2019, 18:40 Uhr

3., S-Bahnstation Rennweg

2., U-Bahnstation Praterstern

Die EGS konnte im Zuge einer zivilen Streife in der S-Bahnstation Rennweg einen 23-jährigen Mann aus Liberia festnehmen. Er hatte zuvor Kokain in unbestimmter Menge verkauft.

In den frühen Abendstunden verlagerte sich die Streife in die U-Bahnstation Praterstern, wo zwei 17-Jährige (beide afghanische Stbg.) beim Verkauf von Marihuana beobachtet werden konnten. Einer der beiden wurde noch am Tatort festgenommen, der andere flüchtete kurzzeitig und versteckte sich in einem Gebüsch in der Nordbahnstraße. Da ihm die Polizisten in kurzem Abstand folgten, konnten sie sein Versteck rasch ausfindig machen. Da er sich gegen die Festnahme wehrte musste Körperkraft angewendet werden. Ein Zeuge beobachtete wie der Geflüchtete einen Gegenstand weggeworfen hatte. Die Beamten fanden das weggeworfene Gut, dabei handelte es sich ebenfalls um ein Päckchen Marihuana. Das Suchtgift wurde sichergestellt, die beiden Jugendlichen vorläufig festgenommen.

