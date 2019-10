Verdacht der schweren Körperverletzung an einem Angestellten eines Lokals

Wien (OTS) - Tatverdächtige kehrten nach der Flucht zurück und wollten Bargeld und Spirituosen stehlen

02.10.2019, 06:00 Uhr

20., Hellwagstraße

Ein 28-jähriger und ein 42 jähriger Mann (beide Staatsangeh. russ. Föderation) stehen im Verdacht einen Angestellten eines Café-Lokals durch Tritte und Schläge schwer am Körper verletzt zu haben, als dieser das Geschäftslokal aufsperren wollte. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten bevor die von Zeugen alarmierten Polizisten eintrafen. Der Angestellte musste mit der Rettung in ein Spital gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg.

Kurze Zeit später ging erneut ein Notruf von einer Angestellten des Cafés ein, dass die vermeintlichen Täter nun zurückgekommen seien und Geld und Spirituosen an sich nehmen würden. Die Anruferin sei laut eigenen Angaben aus Angst aus dem Lokal geflüchtet. Die Polizisten trafen rasch ein und konnten die beiden Männer anhalten, als sie das Geschäft verlassen wollten. Es konnten div. Spirituosen, Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und ein Messer sichergestellt werden. Nach erfolgter polizeilicher Einvernahme wurden beide Tatverdächtige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

