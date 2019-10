4.10. Welttierschutztag: Neuer Schulfilm „1 zu 0 für die Schweine“ und Tagungsrückblick

Steigendes Interesse an „Tierschutz macht Schule“

Wien (OTS) - Rechtzeitig zum Welttierschutztag ist der neue Schulfilm vom Verein „Tierschutz macht Schule“ online.In der Geschichte gehen drei Kinder dem alten Vorurteil „Schweine sind dreckig“ auf den Grund und entdecken, wie Schweine wirklich sind. Eine Forscherin zeigt ihnen, dass Schweine sehr clever sind.

Damit ist das Wort „saudumm“ entkräftet. Der Film setzt das Lebewesen Schwein mit seiner Körpersprache und seinen Bedürfnissen kindgerecht in den Mittelpunkt.

Schulen können ihn kostenlos auf www.tierschutzmachtschule.at ansehen. Lea Mirwald,MSc vom Verein „Tierschutz macht Schule“ berichtet: „Kinder wissen viel über Hunde und Katzen. Aber zu Nutztieren haben sie kaum Kontakt. Der Film soll ihnen neue Denkanstöße geben.“ Der Verein „Tierschutz macht Schule“ setzt sich in seiner Bildungsarbeit dafür ein, dass Kinder und Erwachsene fachlich fundiertes Tierschutzwissen erhalten. Ein besonderes Qualitätsmerkmal der Materialien ist, dass sie in Zusammenarbeit mit ExpertInnen erstellt werden. Das gewonnene Tierschutzwissen soll einen guten und sicheren Umgang mit Tieren von Kind an möglich machen. Schulen können Unterrichtshefte kostenlos, exkl. Porto bei „Tierschutz macht Schule“ bestellen. Mittlerweile hat der Verein seit seiner Gründung im Jahr 2006 über 800.000 Unterrichtsmaterialien an Bildungseinrichtungen verbreitet.

Lea Mirwald,MSc ergänzt: „Ich freue mich über das ständig steigende Interesse der Öffentlichkeit an unserer Bildungsarbeit.“

Bundesministerin Mag.a Dr.in Brigitte Zarfl, die den Verein unterstützt und am 27. 9. 2019 seine Tagung "Tierschutzbildung macht Schule" eröffnet hat, betont: „Fachliches Wissen ist gerade bei dem so emotionalen Tierschutzthema unerlässlich. Tierschutzunterricht stärkt auch das Mitgefühl, die Eigenverantwortung und die Bereitschaft, die Konsequenzen für sein Verhalten zu tragen.“

Film und Tagungsrückblick: www.tierschutzmachtschule.at

