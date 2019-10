AVISO 7.10., 10 Uhr – Floridsdorf: Eröffnung des neuen Schulzentrums Jochbergengasse

Wien (OTS) - In den letzten Monaten wurde in der Jochbergengasse in Wien-Floridsdorf ein neues großes Projekt fertig gestellt: Das „Schulzentrum Jochbergengasse“.

So wurde die bestehende Volksschule erweitert und an diesem Standort auch die polytechnische Schule inklusive Fachmittelschule aus der Dr.-Albert-Geßmann-Gasse untergebracht. Kommenden Montag, den 7. Oktober, eröffnen Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Georg Papai und Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak das neue Schulzentrum.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Film- und Fototermin eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Eröffnung des neuen Schulzentrums Jochbergengasse

Zeit: Montag, 7.10., 10 Uhr

Ort: Jochbergengasse 1, 1210 Wien

