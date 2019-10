5. Bezirk: Rezitationsabend „Es grünt so grün“ am 4.10.

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt am Freitag, 4. Oktober, zu einem Leseabend mit dem Titel „Es grünt so grün“ ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Im Sommer organisierte die vielseitige Wiener Autorin Nicole Kovanda einen „Literarischen Garten-Workshop“ und nunmehr tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die dabei entstandenen Texte vor. Wer die „grünen“ Rezitationen hören möchte, entrichtet dafür einen „Kultur-Beitrag“ in der Höhe von 5 Euro. Auskünfte zu dieser Lesung und den sonstigen Aktivitäten des Kultur-Vereines „read!!ing room“: Telefon 0699/19 66 22 42 (Sprecher: Neil Y. Tresher) und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Schriftstellerin Nicole Kovanda: https://nicole-kovanda.jimdo.com/über-die-autorin/

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.e-zine.org

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse