80 000 NÖGKK-Briefe für die Gesundheit

NÖ Gebietskrankenkasse ruft zur Vorsorgeuntersuchung auf

St. Pölten (OTS) - Seit vielen Jahren ruft die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) regelmäßig zur kostenlosen Vorsorgeuntersuchung auf: Auch im Oktober lädt sie nun wieder mehr als 80 000 Versicherte per Einladungsbrief zum Gesundheitscheck.

„Gute Vorsorge kann so einiges an Nachsorge ersparen“, fasst Gerhard Hutter, Obmann der NÖGKK, die Vorteile der Vorsorgeuntersuchung zusammen. „Werden Gesundheitsrisiken früh erkannt, können sie oftmals besser behandelt oder gar verhindert werden. Unter dem Motto ‚wir vorsorgen Sie‘ haben wir als Kasse schon früh einen klaren Schwerpunkt auf das Thema Prävention gelegt und die Bestrebungen in unserem Leitbild verankert. Mit Maßnahmen wie der kostenlosen Vorsorgeuntersuchung, aber auch einem breiten Angebot an Veranstaltungen und Workshops, stärken wir laufend unsere Vorreiterrolle als Vorsorgekasse Nummer eins.“

Zu den Schwerpunkten des Checks zählen – je nach individueller Gesundheitssituation – etwa die Vermeidung von Bluthochdruck, Störungen des Fettstoffwechsels, Zahnfleischerkrankungen sowie die Förderung von gesunder Ernährung und Bewegung.

Die Vorsorgeuntersuchung ist ein kostenloser Service und kann bei allen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden, die einen entsprechenden Vertrag mit der NÖGKK haben. Berechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Österreich haben und in den letzten zwölf Monaten keinen solchen Check in Anspruch genommen haben. Die Untersuchung kann jederzeit – auch ohne Einladung – direkt mit der Ärztin oder dem Arzt vereinbart werden.

Um langfristig die eigene Gesundheit zu bewahren, bietet die NÖ Gebietskrankenkasse zudem auch regelmäßig Veranstaltungen und Workshops rund um das Thema Vorsorge – von den beliebten Gesundheitstagen bis zur Rückenfitness ist für jede Lebenslage etwas dabei. Alle Angebote und Termine gibt es unter www.noegkk.at/gesundbleiben

