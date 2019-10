Der Rottenmanner Kältetechnikspezialist AHT Cooling Systems GmbH erzielt große Fortschritte nach Cyberattacke

Rottenmann (OTS) - Der weltweit führende Hersteller für steckerfertige gewerbliche Kühl- und Tiefkühlsysteme AHT wurde am Samstag, 28. September mit einer Schadsoftware infiziert, welche den E-Mail-Verkehr, Server und Programme gezielt lahmlegte.

Das AHT Team arbeitet auf Hochtouren an der priorisierten Wiederherstellung und Wiederinbetriebnahme der gesamten Systeme. Die Erreichbarkeit auf allen Kanälen wurde mit hoher Priorität mittlerweile erfolgreich wiederhergestellt, ein bedeutender Fortschritt der AHT IT Experten. Der Kältetechnikspezialist AHT kann alle Liefertermine einhalten.

Ein starkes Team entschärft die Lage

„Wir konnten durch sofortige Sicherheitsmaßnahmen, schnelle Reaktionen und einer engen Kommunikation und Kooperation innerhalb des Konzerns signifikante Auswirkungen vermeiden. Dank des intensiven und professionellen Einsatzes der AHT IT Experten, Mitarbeiter und Partner konnten wir die Produktion fortsetzen und alle Lieferungen an unsere Kunden ausführen. Solch herausfordernde Situationen benötigen Zusammenhalt und ein starkes Team. Und das haben wir!“ so Martin Krutz, seit März 2019 CEO der AHT Cooling Systems GmbH.

In enger Zusammenarbeit mit DAIKIN EUROPE und externen Partnern war das Rottenmanner Team in der Lage die Attacke bestmöglich zu entschärfen und den Geschäftsbetrieb den Rahmenbedingungen entsprechend aufrechtzuerhalten. Die Erreichbarkeit auf allen Kanälen wurde mittlerweile erfolgreich wiederhergestellt.

Analysen werden vorangetrieben

Wer hinter dem Angriff steckt ist derzeit noch unklar. Der Fall wurde der Polizei angezeigt, die Ermittlungen laufen. Parallel zu den Wiederaufbaumaßnahmen werden Situationsanalysen weiter vorangetrieben, um laufend weitere Gegenmaßnahmen setzen zu können. Der Schaden wurde begrenzt und sensible Daten wurden gesichert.

„Auch bei hoch ausgereiften Sicherheitsvorkehrungen, kann Cyberkriminalität jeden treffen. Umso mehr ist es uns ein Anliegen, den vorliegenden Fall öffentlich zu machen und vor kriminellen Angriffen dieser Art zu warnen. Wir werden nun noch verstärkter Maßnahmen auf Sicherheits- und Kommunikationsebene setzen, um Ereignissen dieser Art auch zukünftig bestmöglich entgegenzuwirken.“ so Martin Krutz



Mit einem Umsatz von über 480 Mio. Euro ist AHT der weltweit führende Hersteller für steckerfertige gewerbliche Kühl- und Tiefkühlsysteme und beliefert mit einer innovativen und ökologisch vorteilhaften Produktpalette seit mehr als 35 Jahren alle namhaften Supermarkt- und Discountketten sowie Eiscreme- und Getränkehersteller.

Die global aufgestellte AHT Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt vier Produktionsniederlassungen in Österreich, China, Brasilien und den USA, zwölf Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie eine eigene Business Unit für Forschung und Entwicklung und Innovation.

Unter dem Schirm der DAIKIN Gruppe, mit 76.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 17 Mrd. USD (2017) weltweiter Marktführer im Bereich der Klimatechnologie mit Hauptsitz in Osaka (Japan), gilt AHT als einer der bedeutendsten Arbeitgeber der Region.

